قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



لندن: قُتل رجل طعناً مساء الاثنين خلال مهرجان نوتينغ هيل الشعبي في لندن الذي يحتفل بالثقافة الكاريبية وعادت فعالياته بعد إلغائها في العامين الماضيين بسبب الجائحة، على ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت شرطة متروبوليتان في العاصمة البريطانية أنها تلقت قرابة الساعة الثامنة مساء (19,00 ت غ) بلاغا عن تعرض رجل في سن 21 عاماً لإصابة جراء الطعن بسكين. وبعد تقديم الإسعافات الأولية له في المكان، نُقل إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وتم التعريف عن الضحية على أنه تاكايو نيمبهارد، وهو مغني راب متحدر من بريستول في جنوب غرب إنكلترا يُعرف باسمه الفني "تكورستريتش". وهو أتى إلى لندن للمشاركة في الكرنفال مع شقيقته وأصدقائه، وفق ما أعلن مدير أعماله كريس باتريك.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في جريمة قتل، وأطلقت نداء إلى العامة لتقديم معلومات، لافتة إلى أن مئات الأشخاص كانوا موجودين في المكان.

ويُعتبر كرنفال نوتينغ هيل في غرب لندن أحد أهم الأحداث من نوعه في العالم، مع عرباته الاستعراضية وفرقه الموسيقية الصاخبة والملابس الغريبة للمشاركين فيه.

ويستقطب هذا الحدث سنوياً في العادة مليوني شخص، ما يجعله ثاني أكبر كرنفالات العالم بعد كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل.

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت خلال الحدث أكثر من مئتي شخص بتهم متعددة بينها الاعتداء وحيازة مخدرات أو أسلحة أو الإخلال بالنظام العام، وحتى بالاعتداء الجنسي.