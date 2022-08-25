قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



بكين: ثبّت القضاء الصيني الخميس في الاستئناف الحكم بالإعدام بحق أميركي أدين بطعن صديقته الصينية التي كانت تريد الانفصال عنه.

صدر الحكم بحق شديد عبد المتين في نيسان/أبريل عن محكمة ابتدائية في نينغبو (شرق) وهي المدينة التي حصلت فيها الجريمة، قبل أن يستأنفه في وقت لاحق.

وكان شديد عبد المتين قد التقى بضحيته في العام 2019 قبل أن تجمعهما علاقة عاطفية.

وكانت حبيبته البالغة من العمر 21 عامًا قد طلبت الانفصال عنه في أيار/مايو 2021، لكنه رفض.

في الشهر التالي، طعنها بسكين في عنقها وفي وجهها.

ولم تردّ سفارة الولايات المتحدة في الصين على الفور على طلب التعليق من قبل وكالة فرانس برس.

عقوبة نادرة

ويُعدّ عدد الأشخاص الذين يُعدمون كل عام في الصين أحد أسرار الدولة. لكن عقوبة الإعدام لمواطني الدول الغربية نادرة فيها.

خفّضت الصين عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من 55 إلى 46 في العام 2015 وتشمل النزعات الانفصالية والقتل المتعمّد والاغتصاب وتهريب المخدرات.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، إنّ آخر حامل جواز سفر غربي أُعدم في الصين يُدعى أكمل شيخ، وهو بريطاني أُعدم في الصين في العام 2009 بتهمة تهريب الهيروين.