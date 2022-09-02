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ايلاف من لندن : بدأ مئات الالاف من الايرانيين الجمعة بالوصول الى العراق برا وجوا للمشاركة في اربعينية الامام الحسين في كربلاء عبر 6 منافذ حدودية وقطارات وعلى متن 534 رحلة جوية.

وقال مسؤول عمليات نقل زوار الأربعين في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية رستميان انه تم بدء تسيير 534 رحلة جوية لإرسال الزوار وإعادتهم من وإلى العتبات المقدسة العراقية موضحا ان 267 رحلة ستنقل المغادرين و ومثلها لعودتهم الى ايران.

وأشار رستميان بحسب الاعلام الايراني إلى أنه تم إصدار تصاريح طيران لمدن تبريز وساري وكرمنشاه ورشت وكركان ويزد وأصفهان ولامرد ولار وكرمان وشيراز ومشهد ومطار مهر أباد في طهران. وبين انه ستتم إضافة تصاريح طيران لعدة مدن أخرى في الايام المقبلة حيث يتم نقل الزوار الايرانيين عبر9 مطارات دولية و 29 مطارا لديها القدرة على نقل الزوار.

قطار طهران- كربلاء

من جانبه، أعلن المدير العام لسكك الحديد الايراني میعاد صالحي عن إطلاق تجريبي لقطار طهران - كربلاء - طهران الأسبوعي .

قطار طهران -كربلاء بدأ الاسبوع الحالي بنقل الزوار الايرانيين الى العراق

واشار صالحي الى انه بحث خلال الاسبوع الحالي مع الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية العراقية تنسيق رحلات الأربعين الحديدية واستكمال خط سكة حديد شلامجة - البصرة البالغ طوله 32 كيلومترا موضحا ان الزوار سيسافرون بالقطار من طهران إلى شلامجة على الحدود الجنوبية ومنها 30 كيلومترا إلى البصرة العراقية بالحافلة وبعدها يستقلون القطار مرة أخرى من البصرة ليواصلوا طريقهم الى كربلاء.



توقع وصول أربعة ملايين إيراني

من جهته توقع نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر أن تسجل 6 معابر حدودية ايرانية مع العراق عبور 4 ملايين زائر. وحدد العراق مؤخراً اعداد الزائرين الايرانيين المسموح بدخولهم يومياً في زيارة الأربعين الى الاراضي العراقية بين 12 و100 الف زائر بحسب استيعاب كل منفذ.

وقال مستشار وزير الداخلية العراقي مهدي الفكيكي انه تم الاتفاق على المنافذ التي ستفتح امام الزائرين وكذلك تحديد منفذ لدخول شاحنات المواكب لتسهيل دخول المشاة اضافة الى إعداد خطة للاسراع في دخول الزائرين".

وافتتحت المنافذ لزوار الاربعين وفقا للفكيكي الذي قال "حددنا اعدادا لكل منفذ؛ الشلامجة 70 الف زائر يوميا على مدار 24 ساعة، منفذ الشيب جذابة 30 الف زائر يوميا، وزرباطية مهران 100 الف زائر يوميا، ومنفذ خسروي المنذرية 12 الف زائر يوميا".

وجاء تدفق الزوار الايرنيين الى العراق بعد توقف استمر عدة ايام اثر احداث العنف التي شهدتها بغداد مطلع الاسبوع الحالي بين مسلحين تابعين لقوى سياسية شيعية عراقية موالية ومناوئة لها لكنه تقرر استئناف رحلاتهم بدءا من الاربعاء الماضي.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد دعت مواطنينها الاثنين الماضي الى عدم زيارة العراق حتى إشعار آخر "حرصا على سلامتهم بالنظر للوضع الأمني في هذا البلد".. كما اعلنت سلطة الطيران الايرانية عن وقف جميع الرحلات الجوية من مطاراتها الى العراق قبل ان تستأنفها الاربعاء.

يذكر ان المسلمين الشيعة يحيون ذكرى الزيارة الاربعينية للامام الحسين بن علي بن أبي طالب بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع رهط من أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادية، حيث تصادف أربعينية هذا العام منتصف سبتمبر الحالي.