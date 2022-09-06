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إيلاف من لندن: أضافت 6 أحزاب عراقية الثلاثاء خارطة طريق لحل الازمة السياسية الى عشرات من مثيلاتها التي اعلنت سابقا وتضمنت رؤى لسبل اخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تعانيها.

فقد اعلنت 6 أحزاب وحركات سياسية عراقية ناشئة في بغداد اليوم تحالفا اطلق عليه "ألموقف العراقي" هي : حركة وعي وحركة واثقون والجبهة الفيلية وحزب الامة العراقية والمجلس العراقي الديمقراطي وحركة كفى طرحت خارطة طريق لحل الازمة التي تضرب البلاد منذ الانتخابات المبكرة الاخيرة التي جرت العام الماضي وتصاعدت مؤخرا بشكل خطير من خلال استخدام القوتين الرئيسيتين المتنافستين للسلاح .

قوى لم تكن جزءا من الصراعات



وقال التحالف الجديد خلال مؤتمر صحافي في بغداد تابعته "ايلاف" على "يوتيوب" أنه "في ظل هذه الظروف العصيبة والازمة المتراكمة وصراع الارادات والاجندات والدخول في مرحلة الانهيار قررت القوى السياسية والتي لم تكن طرفا في الصراع والنزاع وهي كل من حركة وعي وحزب الامة العراقية، وحركة واثقون، والجبهة الفيلية، والمجلس العراقي الديمقراطي، وحركة كفى، ان تجتمع في تحالف سياسي يسعى بكل جهده الى اعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة اليوم ننطلق في مشرع عراقي قح غير خاضع ولا تابع".

فترة انتقالية بحكومة مصغرة



ودعا التحالف "القوى الوطنية المستقلة الى تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وازاحتها، وستكون يد التحالف ممدودة الى جميع الراغبة في التغيير".. واشار الى انه بخصوص الازمة الراهنة فأنه يطرح خارطة حل تتضمن اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن اطراف الصراع والنزاع تأخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية".

دعوة المحكمة العليا الى حل البرلمان



وطالب التحالف المحكمة الاتحادية العليا بممارسة دور ايجابي بناء والفصل في القضية المرفوعة امامها منذ الشهر الخامس غدا والايعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعوه لحل نفسه وفقا للمادة ٦٤ من الدستور في اشارة الى نظر المحكمة غدا الاربعاء في دعوى قضائية لحل البرلمان.



وشدد على ضرورة "اعتماد الحوار كأسلوب لحل الازمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب مع ضرورة اشراك القوى الجديدة والفعاليات المجتمعية المؤثرة من منظمات وغيرها ليس من المعقول ان نطلب حلا من اطراف الازمة ذاتها".



كما دعا التحالف الى "تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور اعلان النتائج، ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الانفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص واعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف اممي واسع".

منع الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات



وشددت قوى التحالف الجديد على أهمية حظر الاحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.. وتشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين نقابة المحاميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة.



ودعا القضاء العراقي المستقل الى فتح ملفات "قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين (تشرينيين وثورة عاشوراء).. وفساد واهدار المال العام.. والتسريبات الصوتية".. اضافة الى "محاسبة ومعاقبة من تسبب بضياع الدولة واهدار مواردها".



وثمن تحالف الموقف العراقي في الختام "الجهود الكبيرة والانضباط العالي للقوات الامنية والعسكرية".. داعيا الى عدم زجها في صراعات سياسية .

يشار الى ان خارطة الطريق التي يقترحها التحالف الجديد هذا تأتي اليوم لتضيف اخرى الى عشرات من مثيلاتها التي اعلنتها قوى وتحالفات عراقية في محاولة لانهاء الازمة السياسية الحالية التي مازالت تضرب البلاد دون القدرة على الخروج منها كان آخرها التي اعلنها رئيس البرلمان محمد الحلوسي والاطار التنسيقي للقوى السياسة العراقية وتحالف النصر بقيادة حيدر العبادي وائتلاف الحكمة برئاسة عمار الحكيم وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر وغيرها اضافة الى تشكيل جلسة الحوار السياسي الثاني التي انعقدت امس في بغداد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني.



وبرغم كل الطروحات الهادفة الى حل الازمة الا ان العراق ما زال يشهد ازمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر 2021 وفاز فيها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وأفرزت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيسا لحكومة جديدة ما اثار غضب الصدر الذي قام في 12 حزيران يونيو الماضي بسحب نوابه من البرلمان وهو ما قاد الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفا بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة مطلع الاسبوع الماضي أوقعت 30 قتيلا إضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية .