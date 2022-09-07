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موسكو: اعتبر الرئيس الروسي فلاديمي بوتين الأربعاء أن عزل روسيا "مستحيل"، رغم العقوبات غير المسبوقة التي تفرضها دول غربية على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادئ "بغض النظر عن مدى رغبة البعض في عزل روسيا، من المستحيل تحقيق ذلك".

وأضاف أن جائحة كوفيد-19 "استُبدلت بتحديات أخرى ذات طبيعة دولية أيضًا، تهدد العالم بأسره".

وأوضح "أعني حمى العقوبات في الغرب ومحاولاته العدوانية المكشوفة لفرض أنماط سلوكية على دول أخرى وحرمانها من سيادتها وإخضاعها لإرادته".

حزمة عقوبات

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمًا من العقوبات الاقتصادية والعقوبات على أفراد في روسيا بعدما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

في مواجهة عزلتها المتزايدة وتدهور علاقاتها مع الغرب، تتّجه موسكو نحو الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وأشاد "بالدور المتزايد" لمنطقة آسيا المحيط الهادئ في شؤون العالم، مقابل دول غربية اعتبرها في حالة تدهور.

وأضاف أن الشراكات في المنطقة "ستخلق فرصًا جديدة هائلة لشعبنا".