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إيلاف من الرباط : أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن موقف المغرب من استقبال رئيس الدولة التونسية،الجسيم وغير المقبول، لزعيم الميليشيا الانفصالية (البوليساريو )،لم يتغير.

وقال بوريطة في تصريح لوسائل الاعلام في القاهرة ، انه الموقف الذي عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيانات بتاريخ 26 اغسطس ( اب) الماضي ، ويشاطره مجموع الشعب المغربي وكافة القوى الحية.

وأوضح بوريطة أن إشارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في لقاء صحافي عقب اختتام أشغال الدورة الـ158 لمجلس الجامعة، إلى تسوية الخلاف بين المغرب وتونس، "تهم حصرا فقرة اقترح الوفد التونسي إدراجها بشأن قمة (تيكاد)،والتي رفضها المغرب رفضا قاطعا".

وسجل بوريطة أن تدخل عدد من الدول العربية خاصة الأردن، مكن من التوصل إلى نص توافقي، يحيل على التعاون بين اليابان والدول العربية، دون الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى قمة "تيكاد".