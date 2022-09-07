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إيلاف من بيروت: في دقيقتين فقط، وضعت "غازبروم" الروسية كل وجدها كي تخيف أوروبا: "الشتاء آت، وسيكون قاسيًا في هذا العام".

إنه مقطع فيديو مغرق في السوداوية البوتينية، التي تأتي لتذر رمادًا في عيون العالم، بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها منطق "سنغزوها في ساعات" في أوكرانيا.

في هذا الفيديو القصير، تحذّر "غازبروم"، الناطقة النفطية بلسان الكرملين، الأوروبيين من شتائهم الطويل القارس في هذا العام، بعدما أقفلت موسكو صنابير الغاز وأغلقا أنابيب "السيل الشمالي"، أوله وثانيه.

في الفيديو، أغنية شبه ملحمية، مفعمة برومانسية المجرم، تتحدث عن أوراق خريف ستتساقط قريبًا، وعن ليل حالك بلا نور، وصقيع يجتاح الدول واحدة بعد أخرى، ثم الشتاء العظيم الذي لم يشهد الأوروبيون له مثيلًا في العصر الحديث.

نشرت "غازبروم" هذا الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، في مسعى ابتزازي، تمشيًا مع الابتزاز الذي يمارسه بوتين... فماذا سيفعل قادة القارة العجوز؟