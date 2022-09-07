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طهران: اعتبرت إيران أن "لا أساس" لاتهامات البانيا لها بأنها شنت هجمات الكترونية استهدفت هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البلقان والذي قرر الاربعاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية.

وجاء في بيان رسمي إيراني أن "وزارة الخارجية تعتبر أن قرار هذا البلد قطع علاقاته الدبلوماسية معنا استنادا الى اتهامات لا أساس لها هو خطوة غير مدروسة ويفتقر الى بعد النظر في العلاقات الدولية".