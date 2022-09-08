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إيلاف من لندن: أعلن أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ودوقة كورنوال والأمير وليام دوق كامبريدج والأمير هاري وأفراد العائلة الملكية، سافروا إلى قلعة بالمورال في اسكوتلندا ليكونوا إلى جانب الملكة.

وجاء سفر وريث العرش البريطاني ونجله وهو الثاني على خط ولاسة العرش، في أعقاب تقارير تفيد بأن الملكة تخضع للإشراف الطبي في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد ساعات من إلغاء اجتماع مجلس الملكة الخاص.

وقال قصر باكنغهام إن الأطباء "قلقون على صحة صاحبة الجلالة". وعانت الملكة من مشاكل في التنقل في الآونة الأخيرة. وأضاف أن الملكة ظلت في بالمورال ولا تتضمن النصائح الأخيرة الإقامة في المستشفى.

مجلس الملكة



وكان من المقرر أن تعقد مجلس الملكة الخاص مساء الأربعاء، حيث كانت السيدة تراس ستؤدي اليمين بصفتها اللورد الأول للخزانة ورئيسا الوزراء، وكان من المفترض أن يؤدي وزراء حكومتها الجدد القسم لأداء أدوارهم.

يذكر أن مجلس الملكة الخاص هو هيئة رسمية، تتكون أساسًا من كبار السياسيين، وتقدم المشورة للملكة.

وقال المتحدث باسم قصر باكنغهام في بيان: "بعد يوم كامل أمس، قبلت جلالة الملكة بعد ظهر اليوم نصيحة الأطباء بالراحة.



وخلال فترة حكمها التي دامت 70 عامًا، كانت الملكة عادةً تستقبل رئيس وزرائها الجديد في قصر باكنغهام، لكنها استقبلت ليز تراس "رئيسة الحكومة الـ15 في عهدها" في قلعة بالمورال، كما استقبلت رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون.



ونُشرت صور للملكة وهي تحمل عصا للمشي والسيدة تراس بعد وقت قصير من اجتماعهما يوم الثلاثاء الماضي.

وكان قصر باكنغهام أعلن أن الملكة اليزابيث الثانية تخضع للإشراف الطبي في بالمورال بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها.

وقال القصر الملكي في بيان، اليوم الخميس: "بعد مزيد من التقييم صباح اليوم ، أعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحة جلالة الملكة وأوصوا ببقائها تحت إشراف طبي. وقال "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال."

