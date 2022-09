قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

تقول ليز تراس، رئيس الحكومة البريطانية الجديدة، إن الملكة الراحلة إليزابيت كانت "صخرة بريطانيا''، بينما أشاد جاستن ويلبي بتواضعها

إيلاف من بيروت: تحزن الأمة البريطانية وما هو ملحق بها من دول الكومونولث "حزنًا عميقًا" على وفاة الملكة إليزابيت الثانية، التي دعم "ولاؤها الثابت وخدمتها وتواضعها" المملكة المتحدة أكثر من 70 عامًا، كما قال رئيس أساقفة كانتربري، فيما قالت ليز تراس، التي التقت بالملكة قبل يومين، كلمة مقتضبة وكئيبة: "وفاة جلالة الملكة صدمة كبيرة للأمة وللعالم، واليوم يمر التاج، كما حدث منذ أكثر من 1000 عام، لملكنا الجديد، رئيس دولتنا الجديد، جلالة الملك تشارلز الثالث. حفظ الله الملك".

وقال زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، إن الأمة يجب أن تقدر حبها وكذلك حزنها على الخسارة: "ملكتنا الأطول جلوسًا على العرش والأعظم على الإطلاق. وفوق صدامات السياسة، لم تقف مع ما تقاتلت عليه الأمة بل مع ما اتفقت عليه. طمأنتنا في الأزمة. وذكرتنا بأننا جميعًا جزء من شيء يمتد عبر الزمن. هو رمز لأفضل ما فينا".

إحساس شخصي بالخسارة

قال رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون: "هذا هو أتعس يوم في بلدنا. في قلوب كل واحد منا وجع لوفاة ملكتنا، إحساس عميق وشخصي بالخسارة. "ضوء ساطع انطفأ أخيرًا... بدت خالدة جدًا ورائعة جدًا إلى درجة أنني أخشى أننا توصلنا إلى الاعتقاد، كالأطفال، أنها لن تموت".

ينهي موت الملكة إليزابيت، التي اعتلت العرش بعد الحرب العالمية الثانية، أطول فترة حكم لأي ملك بريطاني - سبع سنوات أطول من الملكة فيكتوريا. وقال جستين ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، إنها استمرت في أداء واجباتها الرسمية حتى قبل أيام من وفاتها، وهذا يعكس إيمانها بدور الملكية في بريطانيا. أضاف: "خلال أوقات الحرب والصعوبات، وعبر مواسم الاضطراب والتغيير، وعبر لحظات الفرح والاحتفال، استمرينا بإيمان جلالة الملكة الراحلة في ما نحن مدعوون لنكون. وبينما نحزن معًا، نعلم أنه بفقدان الملكة الحبيبة، فقدنا الشخص الذي ساعدنا ولاؤه الثابت وخدمته وتواضعه على فهم من نحن خلال عقود من التغيير غير العادي في عالمنا وأمتنا ومجتمعنا".

وكانت قد ظهرت أنباء القلق على صحة الملكة في بيان قصر باكنغهام في الساعة 12.32 مساءً يوم الخميس. ساد مزاج كئيب البرلمان بعد أن قاطع رئيس مجلس العموم، ليندساي هويل، خطابًا لزعيم وستمنستر في الحزب الوطني الاسكتلندي، إيان بلاكفورد، ليعلن الأنباء: "أعلم أنني أتحدث نيابة عن مجلس العموم بأكمله عندما أقول إننا نرسل أطيب تمنياتنا إلى جلالة الملكة وإنها هي والعائلة المالكة في أفكارنا وصلواتنا في هذه اللحظة".

ووصف رئيس الوزراء السابق جون ميجور الملكة الراحلة بأنها زعيمة "غير أنانية وحكيمة، وذات كرم رائع من الروح، تجسد قلب أمتنا وروحها".

خسرنا سيدة أمتنا

وقال توني بلير إن الأمة لن تخسر ملكةً فحسب، "بل سيدة أمتنا، الشخصية التي لمت شملنا أكثر من أي شخص آخر، وأبقتنا على اتصال بطبيعتنا الأفضل، وجسدت كل شيء يجعلنا فخورين بكوننا بريطانيين" .

أضاف: "سنحزن عليها. سنفتقدها. لكن مشاعرنا العارمة ستكون الامتنان والشكر العميق والصادق والصادق لما فعلته وما دافعت عنه والحياة التي عاشتها وما قدمته لنا".

ويتذكر زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السير جيفري دونالدسون دورها "الرائد" في المصالحة في أيرلندا بعد أن زارت الجمهورية الأيرلندية في عام 2011، وهي أول ملكة تقوم بذلك. كانت الملكة القدوة في أيرلندا الشمالية ومدت يد المساعدة في عملية المصالحة. وقال: "من واجبنا أن نبني على هذا الأساس".

وانضمت شخصيات عامة ومشاهير إلى السياسيين في التعبير عن حزنهم. غرد الممثل والمؤلف ستيفن فراي: "يا عزيزتي. يا بلادي. يا سماء. حفظ الله روحي. تبا. لا أعرف لماذا أبكي. سخيف حقا. يا عزيزتي".

وقالت ج.ك. رولينج، مؤلفة كتاب هاري بوتر، إن البعض قد يجد فيضًا من الصدمة البريطانية والحزن "غريبًا أو غريبًا"، لكن "الملايين شعروا بالعاطفة والاحترام للمرأة التي شغلت دورها الدستوري من دون مبرر لمدة 70 عامًا". وأضافت: "معظم البريطانيين لم يعرفوا ملكًا آخر من قبل، كانت خيطًا يمر عبر حياتنا كلها. قامت بواجبها في البلد حتى ساعات وفاتها، وأصبحت رمزًا دائمًا وإيجابيًا لبريطانيا في جميع أنحاء العالم. لقد حصلت على راحتها".

قال مقدم برنامج The Match of the Day، غاري لينيكر، إنه كان "يومًا حزينًا للغاية"، فيما قال فرانك برونو، بطل الملاكمة السابق، إن الملكة هي "الأم الحنون لأمتنا". ونشر أوزي أوزبورن على إنستغرام هذا المنشور: "أحزن مع بلادي على وفاة أعظم ملكة لدينا". كما أشادت بادينغتون بير، التي تناولت الشاي مع الملكة في مقطع فيديو للاحتفال بيوبيلها، في تغريدة، قائلةً: "شكرًا سيدتي، على كل ما فعلته من أجلنا".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "غارديان" البريطانية