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انهالت التعازي من جميع أنحاء العالم بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
وتجمعت الحشود لتأبين الملكة ورثائها والتعبير عن الحزن لفقدها.
تصدر زعماء دول الكومنويلث، 56 دولة، العناوين الرئيسية للأخبار وهم يتقدمون بتحيات التأبين للملكة. ونعى رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، الملكة إليزابيث الثانية، وأشاد بدورها في إحداث "تحول كبير في الاتحاد".
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وتوفيت إليزابيث الثانية، الملكة الأكثر بقاء على عرش المملكة المتحدة، في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 سنة بعد 70 عاما في حكم البلاد.
فتحت سجلات العزاء حول العالم أمام الجميع بما في ذلك الشخصيات البارزة والجمهور العام على حدٍ سواء.
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