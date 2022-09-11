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انهالت التعازي من جميع أنحاء العالم بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

صورة للملكة إليزابيث الثانية
Getty Images
صورة للملكة موشحة بشريط أسود إلى جوار سجلات العزاء في مدخل الجمعية التشريعية في كوينز بارك في ولاية أونتاريو الكندية

وتجمعت الحشود لتأبين الملكة ورثائها والتعبير عن الحزن لفقدها.

صورة للملكة إليزابيث
Reuters
رجل يؤبن الملكة إليزابيث الثانية مبديا مشاعر الإجلال أمام صورة لها وضعت في الكنيسة الإنجيليكانية في العاصمة الروسية موسكو
شموع
Getty Images
إشعال الشموع للمشاركة في تأبين ملكة بريطانيا الراحلة في براغ في جمهورية التشيك
رسم
Reuters
طلاب يدرسون الفنون في مدينة مومباي الهندية أثناء رسم صور شخصية لملكة بريطانيا الراحلة للتعبير عن نهاية فترة حكمها للمملكة المتحدة
تأبين الملكة إليزابيث
Getty Images
وضع مجلس مدينة بنيدورم الإسبانية في مكان بارز وسط المدينة سارية علم علق عليها علم الملكة المتحدة منكسا في منتصفها تأبينا لرحيل الملكة إليزابيث الثانية

تصدر زعماء دول الكومنويلث، 56 دولة، العناوين الرئيسية للأخبار وهم يتقدمون بتحيات التأبين للملكة. ونعى رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، الملكة إليزابيث الثانية، وأشاد بدورها في إحداث "تحول كبير في الاتحاد".

الملكة إليزابيث الثانية: أميرة في زمن الحرب

كيف كانت علاقة الملكة إليزابيث الثانية مع الأميرة ديانا؟

صحف
Getty Images
الصحف في العاصمة الكينية نيروبي نعت ملكة بريطانيا

وتوفيت إليزابيث الثانية، الملكة الأكثر بقاء على عرش المملكة المتحدة، في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 سنة بعد 70 عاما في حكم البلاد.

تأبين
Reuters
تجمع لتأبين ملكة بريطانيا أمام صورة عملاقة لها قبالة الساحل في منطقة "برومينادو دو أنغليه، الممشى الإنجليزي، في مدينة نيس الفرنسية
جسر برج لندن
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في ضاحية من ضواحي مدينة أمريستار الهندية، يقف فنان متخصص في صناعة التماثيل الورقية حاملا نموذجا لجسر برج لندن صنعه لتأبين الملكة الراحلة التي وضع لها صورة في أعلى هذا النموذج الورقي
زراء الطاقة والمناخ الأوروبيون
Reuters
وزراء الطاقة والمناخ الأوروبيون يقفون دقيقة حداد على ملكة بريطانيا قبل بدء اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل

فتحت سجلات العزاء حول العالم أمام الجميع بما في ذلك الشخصيات البارزة والجمهور العام على حدٍ سواء.

الملكة إليزابيث الثانية: حياة في صور

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية: حياة مديدة حافلة بالمسؤولية

لغة كوريا الجنوبية
Getty Images
كلمة عزاء كتبها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في سجل العزاء في السفارة البريطانية في سول
كعك
Reuters
صانع حلوى يُعد كعك تذكاري يحمل عبارات لتأبين الملكة إليزابيث الثانية
نحت تذكاري على الرمل
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نحت تذكاري على الرمل لتأبين الملكة نفذه سودارشان باتنايك على شاطئ بوري المطل على بحر البنغال في الهند
تذكاريات
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بعض الأشياء التذكارية وضعها الناس أمام السفارة البريطانية في العاصمة الألمانية برلين لتأبين ملكة بريطانيا