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ايلاف من لندن : تنادى القادة العراقيون والايرانيون الاحد لضمان تأمين عمليات تدفق ملايين الايرانيين على العراق للمشاركة في اربعينية الامام الحسين في كربلاء حيث وضع البلدان جميع امكانياتهما الامنية والخدمية لانجاحها.

في بغداد رأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم اجتماعاً أمنياً خدمياً خصص لمتابعة التحضيرات والاستعدادات الجارية والإجراءات المتبعة لإنجاح زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء الجنوبية الجمعة المقبل.

وأكد الكاظمي التزام أعلى مستوى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي ورفع درجات الجهوزية لتأمين مجريات الزيارة بانسيابية وأمان ومن دون أن تشوبها أي نواقص أو حوادث جانبية كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف".

وشدد على الأجهزة الخدمية بأن تضع في أولوياتها تقديم كل وسائل الانسيابية لمجريات الزيارة ومعالجة العوائق حال ظهورها والتأكيد على تقديم جميع الخدمات اللازمة ومعالجة الحالات الطارئة.

كما وجه الكاظمي الأجهزة المعنية بوضع أهمية المناسبة نصب أعينها وأن تقدّم كل ما يليق بسمعة العراق الذين عرفوا بحسن الضيافة والترحاب في هذه المناسبات.



رئيسي يشدد على الاسراع بحل مشاكل الزائرين

في طهران دعا الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى حل مشاكل زوار اربعينية الامام الحسين الذين دخل منهم الى العراق حوالي ثلاثة ملايين شخص مؤكدا على ضرورة الاسراع بتفديم الخدمات لهم.

وخلال اتصال هاتفي رئيسي مع محافظ ايلام في سياق متابعاته بشان كيفية وحجم عبور زوار الاربعين الى العراق مطلعا على آخر تطورات تقديم الخدمات للزوار فقد شدد على العمل لحل المشاكل واكد على تسريع الخدمات للزوار.



خامنئي يشكر العراقين من "أعماق القلب"

وعلى الصعيد نفسه عبر المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي عن شكره للشعب العراقي على استضافته لزوار اربعينية الامام الحسين.

وقال موقع خامنئي نقلا عنه مخاطبا الشعب العراقي بالقول "الشعب الإيراني يشكركم أنتم الإخوة العراقيون الأعزاء بكل كياناتكم وبشكل خاص أنتم أصحاب المواكب الأربعينية .. نحن نشكركم من أعماق القلب".

ملايين الايرانيين يتدفقون على العراق للمشاركة في اربعينية ألامام الحسين في كربلاء الجمعة المقبل

العراق استطاع تجاوز بعض المعوقات

جاء هذا الاهتمام الرسمي العراقي الايراني بتأمين أفضل الظروف لزوار الاربعين الايرانيين في وقت اشارت فيه معلومات الى ازدحامهم على الحدود مع العراق ونقص المرافق والمياه وإنهاك الزوار بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما أكد مسؤولو وزارة الداخلية الإيرانية ارتفاع الأسعار على الحدود وطالبوا الزوار بعدم التحرك باتجاه العراق.

من جهته، قال مجيد مير أحمدي مساعد وزير الداخلية ورئيس مقر الأربعين إن الجانب العراقي استطاع تجاوز بعض المشاكل لكن الأسعار المرتفعة ما زالت مشكلة كبيرة. وقد سمحت السلطات العراقية بدخول عدد من الحافلات الإيرانية إلى العراق لنقل الزوار.

جهد أمني واستخباري وجوي

اليوم أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن فتح مقري سيطرة في محافظتين لتأمين الزيارة الاربعينية والعمل على تأمين جميع المراقد المقدسة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الوطنية أن "القيادة بدأت بشكل مبكر في إعداد الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية".. مبيناً انه "تم تحديد القوات المشاركة ضمن الخطة الأمنية والاطوق ووفرنا الجهد الأمني والاستخباري والجوي".

واضاف أن "الخطة الخدمية استنفرت فيها كل وزارات الدولة".

واكد نشر قوات امنية لحماية المراقد المقدسة في مدن الكاظمية وكربلاء والنجف .. مشيرا الى أن "سلاح الهندسة العسكرية وفر جسور مشاة اضافية على الطريق الى كربلاء وفتح مقري مسيطر احدهما في النجف والاخر في بابل".

دخول الافغان الى العراق

من جهته اكد وزير الداخلية احمد وحيدي اليوم ان سير تنقل الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق برّا للمشاركة في مراسم الاربعينية قائم بانسيابية.. لافتا الى تدفق حشود كبيرة من الرعايا الافغان نحو معبر شلامجة الحدودي (جنوب غربي البلاد) وقال : إن عبور هؤلاء الزوار يتم تدريجيا بفضل التنسيق مع السلطات العراقية.

وقال الوزير خلال تفقده لمنفذ "تمرجين" الحدودي مع العراق (بمحافظة اذربايجان الغربية - شمال غرب) ان الجهود متواصلة حاليا في 6 منافذ برية لعبور زوار الاربعين.

مقتل واصابة ايرانيين بحوادث في العراق

اعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية بيرحسين كوليوند عن انفجار حافلة في محطة وقود في العراق ادى الى مقتل واصابة العشرات بينهم ايرانيين.

كما تعرض عدد من الإيرانيين القادمين إلى محافظة كربلاء إلى عدد من حوادث السير في ظل أزمة نقل تزامنت مع وصول أعداد كبيرة منهم.

وكشفت مديرية شرطة محافظة بابل جنوب بغداد عن مصرع 10 ايرانيين في حادث تصادم عجلة لنقل الركاب وشاحنة .

كما توفي أمس السبت ثلاثة إيرانيين وأصيب 15 آخرون في حادث سير بمحافظة واسط التي ترتبط بمنفذ مهران الحدودي (وسط) مع إيران.

ايران انشأت 35 مركزا صحيا ايراني في العراق

وعن الخدمات الصحية المقدمة الى الزائرين فقد اعلن أمين لجنة الاربعين الايرانية للاغاثة سید علي مرعشي استعداد 35 مركزا صحيا ايرانيا في العراق لتقديم الخدمات الصحية لزوار الاربعين.

واشار الى ان معظم الذين راجعوا هذه المراكز الصحية اصيبوا بضربة شمس ودعا الزوار الى عدم المسير في ساعات النهار الحارة والاكثار من تناول السوائل.

واوضح ان 7 من هذه المراكز الصحية تتواجد في كربلاء و7 في النجف و15 مركزا في طريق النجف الى كربلاء المقدسة.. منوها الى أن 70 شخصا يراجعون المراكز الصحية يوميا ومعظمهم يعاني من ضربة الشمس، داعيا الايرانيين الذين يريدون زيارة العتبات المقدسة في العراق أن يحملوا معهم الادوية التي يحتاجونها.

يشار الى ان المسلمين الشيعة يحيون ذكرى الزيارة الاربعينية للامام الحسين بن علي بن أبي طالب بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع رهط من أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي حيث تصادف أربعينية هذا العام الجمعة المقبل السابع عشر من الشهر الحالي.