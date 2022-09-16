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جنيف: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة أنها تريد أن ترسل "قريبا جدا" بعثة إلى مدينة إيزيوم الأوكرانية التي حررت من الاحتلال الروسي قبل فترة قصيرة، للتحقق من ادّعاءات السلطات الأوكرانية حول وجود مقبرة جماعية فيها وبحدوث تصفيات.

وقالت إليزابيث ثروسيل الناطقة باسم المفوضية خلال إحاطة إعلامية للأمم المتحدة في جنيف "زملاؤنا في أوكرانيا في بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، يتحققون من هذه الادعاءات ويريدون تنظيم زيارة إلى إيزيوم لتحديد ظروف مقتل هؤلاء الأشخاص" الذين عثر على جثثهم في المدينة.