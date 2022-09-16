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كييف (أوكرانيا): أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس العثور على "مقبرة جماعية" في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو "نريد أن يعرف العالم ما تسبّب به الاحتلال الروسي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد الجثث المدفونة أو الأسباب التي أدّت إلى موت هؤلاء الأشخاص.

وإذ أكّد فتح تحقيق في الواقعة، قال "يُفترض أن نتلقّى غداً مزيداً من المعلومات المؤكدة والواضحة".

من جهته قال سيرغي بوتفينوف، المسؤول في الشرطة المحلية، لشبكة سكاي نيوز إنّه تمّ العثور في إيزيوم على موقع دفُنت فيه حوالي 440 جثة.

وأضاف أنّ بعض هؤلاء القتلى سقطوا بالرصاص فيما قضى آخرون من جراء القصف.

وفي رسالته المصورة قارن زيلينسكي مدينة إيزيوم بمدينتي بوتشا وماريوبول اللتين أصبحتا رمزين لفظائع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني إنّ "روسيا تترك الموت وراءها في كلّ مكان، ويجب أن تحاسَب على ذلك. يتعيّن على العالم حقاً أن يحاسب روسيا على هذه الحرب. سنبذل قصارى جهدنا من أجل ان يحصل ذلك".