قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: نشرت العائلة الملكية البريطانية صورة غير مرئية من قبل للملكة الراحلة إليزابيث الثانية بعد دفنها في مراسم خاصة أمس الإثنين.

وكان تم التقاط صورة الملكة في بالمورال في عام 1971، وحملت شرحاً مستعاراً من مسرحية (هاملت) لشكسبير: "نتمنى أن تغنّي رحلات الملائكة إلى راحتك" - "تخليدا لذكرى جلالة الملكة. 1926 - 2022."

وستحتفل العائلة الملكية بأسبوع آخر من الحداد على الملكة بعد جنازة رسمية يوم الاثنين مليئة بالعاطفة والاحتفال تحت أنظار العالم.

وليس من المتوقع أن تنفذ الأسرة ارتباطات رسمية ، وستظل الأعلام في القصور والمساكن الملكية منكسة الى نصف سارية حتى الساعة 8 صباحًا بعد اليوم الأخير من الحداد الملكي.

الإعلام بسارية كاملة



ومع ذلك ، أعيدت الأعلام على المباني غير الملكية ببطء إلى السارية الكاملة يوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة الحداد الوطني.

ودفنت الملكة البريطانية يوم الاثنين مع زوجها الراحل دوق إدنبرة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية، وهي جزء من كنيسة القديس جورج ، في أراضي قلعة وندسور.

وقال موقع الأسرة على الإنترنت إن مراسم الدفن التي حضرها أفراد الأسرة المقربون أشرف عليها عميد وندسور.



وقبل الدفن، حضر حوالي 800 ضيف قداسًا في سانت جورج، اختتم بإزالة التاج، الجرم السماوي والصولجان وهي رموز سلطة الملكة وحكمها، من التابوت ووضعها على المذبح.

وقام اللورد تشامبرلين، أكبر مسؤول لدى الأسرة الملكية، بكسر "عصا المنصب"، مشيرًا إلى انتهاء خدمته للملكة، ووضعه على النعش قبل أن ينزل ببطء إلى القبو الملكي.

في وقتٍ سابق من يوم الإثنين، حضر 2000 شخص، بما في ذلك الملوك الأجانب وقادة العالم، جنازة الملكة في وستمنستر أبي.

