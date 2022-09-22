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هذا نص شهادة حضرها دايفيد شينكر، الزميل الأول في برنامج Taube في معهد واشنطن ومدير برنامج السياسة العربية، ومساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى، ليتلوها في جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي.

إيلاف من بيروت: تغير الكثير في الشرق الأوسط في العامين الماضيين منذ توقيع اتفاقيات أبراهام التاريخية. تحركت البحرين والإمارات العربية المتحدة بسرعة وبشكل متعمد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتبني "السلام الدافئ" مع الدولة اليهودية. إلى جانب الأردن ومصر والمغرب، اختار نحو ثلث الدول العربية السلام مع إسرائيل، الأمر الذي ينهي أحد المحرمات القبيحة ويخلق زخمًا إقليميًا إيجابيًا. بدورها، شجعت هذه البيئة الإقليمية المحسّنة الدول العربية الأخرى - بما فيها تلك التي ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية والتي لا تزال تقنيًا "في حالة حرب" مع إسرائيل - على الانخراط بالمثل، حتى لو كان ذلك بسرية.

إحدى النتائج الواعدة لهذه الديناميكية الإقليمية الجديدة هي احتمال عودة كتلة السلام الموسعة الموالية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى تعاون إقليمي استراتيجي غير مسبوق. لطالما كان التعاون الأمني داخل المنطقة مصلحة أميركية في الشرق الأوسط، لكن الطلب أصبح أكثر إلحاحًا مع ما يسمى بـ "المحور الآسيوي"، وزيادة الطلبات على الجيش الأميركي في جميع أنحاء العالم، والخطر المتزايد الآتي من إيران. لكن في الآونة الأخيرة، ومع توقيع اتفاقيات إبراهيم وتحول إسرائيل من القيادة الأوروبية (EUCOM) إلى القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أصبح هذا النوع من التعاون الملموس ممكنًا.

في الأشهر القليلة الماضية، مع انتشار تقارير عن اتصالات بين كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والعرب، وصل النقاش حول تحالف استراتيجي إقليمي جديد إلى ذروته في واشنطن. ويصعب الحكم على مقدار التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، لكن القصص مثيرة للإعجاب.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، دعت القيادة المركزية الأميركية كبار مسؤولي الدفاع من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل للاجتماع في مارس الماضي في شرم الشيخ بمصر، لمناقشة التهديد الجوي الإيراني. في يونيو، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه منذ أغسطس 2019، كان هناك ما يقرب من 150 اجتماعًا بين أفراد الدفاع الإسرائيلي ونظرائهم في دول المنطقة "باستثناء مصر والأردن". ثم أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله أنه "سيكون من أوائل الأشخاص الذين سيصادقون على إنشاء ناتو شرق أوسطي". أثارت كل هذه الضجة تكهنات واسعة النطاق بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجعل هذا التعاون حجر زاوية في رحلته إلى الشرق الأوسط التي تمت في يوليو. ومع ذلك، بينما كان الأمن على أجندة بايدن، لم يكن هناك إعلان كبير عن إحراز تقدم في التعاون الاستراتيجي الإقليمي.

قبل الزيارة، أوجز مسؤول كبير في الإدارة ما قد يبدو عليه التعاون: "جمع الدول معًا لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، وهو أمر يمكن الولايات المتحدة أن تفعله بشكل فريد، ومع أطر جديدة تهدف إلى تسخير القدرات الأميركية الفريدة لتمكين الشركاء من العمل بشكل أكبر معا بشكل وثيق". في الواقع، دور الولايات المتحدة هنا حاسم. مع ذلك، فإن ما تتصوره إدارة بايدن هو أقل من الناتو العربي الذي تحدث عنه الملك عبد الله، بل هي مبادرة تعاون استراتيجي إقليمي تدعمها الولايات المتحدة وتركز على مواجهة الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، وتتضمن مشاركة معلومات الرادار ودمج أنظمة الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات. يبدو أيضًا أن هناك تدريبات وتمارين جوية مشتركة، فضلاً عن مبيعات المعدات الإسرائيلية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، نظام دفاع صاروخي بقيمة 500 مليون دولار للمغرب . بشكل عام، حتى الآن، ظهر القليل من التفاصيل حول ما يسمى بتحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط (MEAD)، بما في ذلك الدول المشاركة ومستوى مشاركتها. ومع ذلك، ووفقًا لوزير الدفاع الإسرائيلي، فإن هذا التحالف يعمل بالفعل و "يحبط المحاولات الإيرانية" لاستهداف المنطقة.

هذا النهج الأقل طموحًا حكيم. إن مساعدة واشنطن في تسهيل التعاون الاستراتيجي بين الشركاء ليس شيئًا جديدًا، إذ تفعله الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وبنجاح كبير. لكن في الشرق الأوسط، كانت الولايات المتحدة أقل نجاحًا في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين شركائها العرب. كما أن سجل التنسيق العسكري بين الدول العربية، بدون دعم أميركي، أقل تميزًا. في حين أن الحماس الحالي في المنطقة هو سبب لبعض التفاؤل، فإن السوابق السابقة تشير إلى أنه من المهم أن تكون لديك توقعات واقعية لما يمكن تحقيقه وما سيتم إنجازه.

محاولات سابقة

تاريخيًا، كانت التجارة الثنائية بين الدول العربية ضئيلة للغاية. وكذلك الأمر بالنسبة للتعاون الاستراتيجي البيني الإقليمي. نشرت جامعة الدول العربية العديد من قوات حفظ السلام والاستطلاع منذ إنشائها في عام 1945. في عام 1976، تم إنشاء ما يسمى بقوة الردع العربية للمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية. وانتهى الأمر بالقوة، المكونة بشكل أساسي من سوريين مدعومة ببعض القوات السعودية والسودانية والليبية الرمزية، بتسهيل الاحتلال العسكري السوري للبنان الذي استمر لعقود. في عام 1982، ساهمت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بقوات في قوة درع شبه الجزيرة، وهي وحدة قوامها 40 ألف جندي مصممة لمواجهة التخريب الإيراني. وباستثناء انتشار عام 2011 لقمع انتفاضة شعبية في البحرين، فإن القوة لم تشهد قتالا من قبل.

شاركت سبع دول عربية بشكل ما في عملية عاصفة الصحراء (1991)، عندما قام تحالف بقيادة الولايات المتحدة من 35 دولة بتحرير الكويت من عراق صدام حسين. في أعقاب حرب الخليج، وافق مجلس التعاون الخليجي على بناء قوة عسكرية إقليمية تشمل مصر وسوريا، لكن لم يتم إنشاء الفيلق. مثلت حرب الخليج ذروة التعاون العسكري العربي، تحت مظلة أمريكية مدبرة بعناية. هذا المستوى من التنسيق لم يتكرر منذ ذلك الحين.

مؤخراً، أنشأت الرياض تحالفاً في عام 2015 لدعم الشرعية في اليمن في أعقاب تمرد الحوثيين المدعومين من إيران. بينما شارك سبعة أعضاء من جامعة الدول العربية في عملية عاصفة الحزم، كانت شدة مشاركة كل دولة متفاوتة، وكذلك الأداء في ساحة المعركة وقابلية التشغيل البيني. باختصار، لم تعمل القوة "بشكل مشترك". علاوة على ذلك، خرجت قطر والمغرب من التحالف في عامي 2017 و 2019 على التوالي. كما انسحبت أبو ظبي في عام 2019.

توقعات متواضعة

أدى تصور التهديد المشترك من إيران إلى تغيير نهج التعاون العسكري الإقليمي مع إسرائيل. في حين أن المسار الحالي للتعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والدول العربية غير مسبوق، إلا أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام بناء "تحالف" عملي فعال.

التنافس بين العرب: على الرغم من الحديث الدائم عن العلاقات "الأخوية"، فإن الدول العربية لا تتفق بالضرورة. بين عامي 2017 و 2021، فرضت ست دول عربية حصارًا سياسيًا واقتصاديًا على قطر. تم ردم الصدع، لكن الشكوك لا تزال قائمة.

التعاون العام مقابل التعاون الهادئ: تشير استطلاعات الرأي العام والأدلة التجريبية على حد سواء إلى أن اتفاقيات إبراهيم والتطبيع مع إسرائيل لا تحظى بشعبية كبيرة في الخليج والشرق الأوسط على نطاق واسع. لهذا السبب، فضل كل من الأردن ومصر الحفاظ على الهدوء والتعاون الدبلوماسي والاستراتيجي مع الدولة اليهودية. العلاقات الوليدة بين إسرائيل ودول الخليج، التي نشأت في أعقاب اتفاقيات أوسلو عام 1993، تم التعامل معها بحذر. في أعقاب اتفاقات إبراهيم، أصبح تعامل الدول العربية مع إسرائيل علنيًا، لكن التحفظ لا يزال قائمًا. في الشهر الماضي، أدت الخلافات حول إعلان إسرائيل عن مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لبيد ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى إفشال خطط لافتتاح قنصلية إسرائيلية في الدوحة خلال كأس العالم.

استعداء إيران: لدى الدول العربية مخاوف بشأن الرأي العام المتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. هذه الدول متساوية إن لم تكن أكثر تخوفًا بشأن كيفية استجابة طهران لتعاون استراتيجي أوثق مع إسرائيل. منذ عام 2019، حذر مسؤولون كبار من الحرس الثوري الإيراني مرارًا وتكرارًا دول الخليج ضد السعي إلى إقامة علاقات أمنية مع شريكها الجديد في السلام. في وقت مبكر، ورد أن أبو ظبي سعت إلى استباق هذه التهديدات من خلال الإعلان عن أن الإمارات لن تسمح لإسرائيل بوضع طائرات عسكرية على أراضيها. على الرغم من أن أنظمة الرادار الإسرائيلية على الأراضي الإماراتية لا تمثل تهديدًا مثل الطائرات المقاتلة من طراز F-35، إلا أنها ستعتبر بلا شك مشكلة من قبل طهران.

مشاركة ماذا مع من؟ إن التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل وشركائها العرب تطور إيجابي. من المؤكد أن تبادل المعلومات الاستخباراتية سيؤدي إلى تحسين أمن الدول الإقليمية المهددة من إيران ووكلائها. ولكن في الوقت نفسه، فإن بعضًا من أفضل شركاء إسرائيل المحتملين في المنطقة لديهم علاقات وثيقة بشكل متزايد مع الصين. إذا تم نشر المعدات الإسرائيلية - التي تم تطوير بعضها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة - في الخارج، فسيلزم اتخاذ إجراءات لضمان عدم المساس بالتكنولوجيا. كما أن بعض الدول العربية التي تأمل إسرائيل في تعزيز التعاون الاستراتيجي معها في مواجهة إيران تقود حاليًا جهودًا لمساعدة طهران في كسر العقوبات الأميركية.

استنتاج

تتمتع الشراكة الأمنية الإقليمية بين إسرائيل والدول العربية بإمكانيات كبيرة لمساعدة أصدقاء واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط على الدفاع بشكل أفضل ضد التهديد الإيراني المتزايد بالصواريخ والطائرات بدون طيار، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى. في حين أن تبادل المعلومات الاستخباراتية قد يتوسع في نهاية المطاف ليشمل مجموعات التهديدات الأخرى - بما في ذلك تحديات مكافحة الإرهاب الأرضية التي يفرضها وكلاء إيران - فمن الصعب تخيل أن يتخذ هذا التعاون نهجًا حركيًا أكثر نشاطًا.

في الواقع، نظرًا لاختلاف درجات تحمل التهديدات في جميع أنحاء المنطقة، يبدو أن العمليات الجوية-أرض المنسقة والاستباقية تبدو غير مرجحة. ومع ذلك، فإن هذا التعاون يتطور، على الرغم من أنه يمثل تحسنًا كبيرًا عما كانت عليه المنطقة قبل عامين.

مع ذلك، مهم أن يكون لديك توقعات معقولة في ما يتعلق بقيود التعاون الاستراتيجي. في حين أن الشركاء العرب هم في أفضل الأحوال غير ديمقراطيين، إن لم يكونوا سلطويين، إلا أنهم ما زالوا يولون بعض الاعتبار للرأي العام. علاوة على ذلك، لا تزال قدرات العديد من هذه الدول العربية محدودة، بينما تفتقر إسرائيل إلى القدرات الكافية في التزود بالوقود الجوي والذخائر لإنجاز مهام معينة تجاه إيران. في هذا الصدد، على الرغم من كونه مفيدًا، إلا أنه ليس الدواء الشافي.

إن البنية الاستراتيجية الجديدة التي أتاحتها اتفاقيات أبراهام هي عنصر مهم في تقاسم الأعباء، لكنها ليست خطة "ب" عندما تصبح إيران حقًا دولة نووية عتبة. حتى لو حقق التعاون الاستراتيجي الإقليمي إمكاناته الكاملة في الدفاع ضد تحدي الصواريخ والطائرات بدون طيار، ستظل الولايات المتحدة الحليف الذي لا غنى عنه لشركائها الإقليميين في مواجهة التهديد النووي الإيراني.