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إيلاف من لندن: قالت مصادر بريطانية إنه لا توجد خطط للأمير وليام لتلقي حفل تنصيب رسمي كأمير ويلز على غرار حفل تنصيب والده الملك الحالي تشارلز الثالث بعد تنصيبه في العام 1969.

وأوضحت المصادر بأنه بدلاً من ذلك، فإن أمير وأميرة ويلز وليام وكيت سيركزان على تعميق ثقة واحترام شعب ويلز. وسيقوم الزوجان الآن بزيارات أكثر انتظامًا إلى ويلز كجزء من أدوارهما كأمير وأميرة، ومن المتوقع أن يعود الزوجان إلى لندن قبل عيد الميلاد.



ويقوم الأمير وليام وكيت حاليا في أول زيارة رسمية إلى ويلز في أدوارهما الجديدة. وكان الملك تشارلز أميرًا لويلز لمدة 64 عامًا ونصبته الملكة رسميًا في عام 1969 وتم تقديمه رسميًا إلى الشعب الويلزي كأمير لهم.



وخلال ذلك الحفل، وضعت الملكة تاجًا على رأس تشارلز وساعدت في ترتيب الجلباب حول كتفيه، وتعهد بالولاء لوالدته. وبعد وفاة الملكة، تولى أمير وأميرة ويلز ألقابهما الجديدة، حيث الأمير وليام الآن وريث العرش.

زيارة انغليسي

وخلال زيارتهما إلى ويلز، قام الزوجان بزيارة أنغليسي حيث أقاما منزلهما الأول كعروسين ثم في سوانسي.

وقال مصدر ملكي في أعقاب وفاة الملكة: "أميرة ويلز الجديدة تقدر التاريخ المرتبط بهذا الدور لكنها ستريد بشكل مفهوم أن تتطلع إلى المستقبل وهي تخلق طريقها الخاص".

يشار إلى أن ويلز هي أيضًا المكان الذي قاموا فيه بتربية طفلهم الأكبر، الأمير جورج ، في الأشهر القليلة الأولى من حياته

وبعد أيام قليلة من وفاة الملكة، تحدث الأمير وليام عبر الهاتف مع الوزير الأول لويلز، مارك دراكفورد ، حيث أكد وليام "عاطفته العميقة لويلز".



وكان الملك تشارلز الثالث ألقى كلمة باللغتين الإنكليزية والويلزية عندما خاطب الجمعية الوطنية لويلز (البرلمان)، خلال زيارته الأولى الى هناك كملك.

وكانت آخر زيارة رسمية قام بها ويليام وكيت إلى ويلز هي التي قاما بها كدوق ودوقة كامبريدج إلى قلعة كارديف في يونيو الماضي، حيث أجريت التدريبات على الحفل البلاتيني للملكة.

