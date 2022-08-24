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لوس انجليس: أطلقت زوجة الأمير البريطاني هاري الممثلة الأميركية السابقة ميغن ماركل الثلاثاء مدوّنة صوتية (بودكاست) تهدف إلى مكافحة الصور النمطية عن النساء، واستضافت في الحلقة الأولى منها نجمة كرة المضرب سيرينا وليامز.

وتتألف هذه المدونة التي أطلقت عليها عنوان "آرتشيتايبس" مستلهمة اسم نجلها آرتشي وكذلك مؤسسة "آرتشويل" التي أسستها مع زوجها، من 12 حلقة تتضمن محادثات "حميمة وصريحة" بين دوقة ساسكس وضيوفها، بحسب التعريف الذي أوردته عنها منصة "سبوتيفاي".

وقالت ماركل التي "ستقابل أيضاً خبراء ومؤرخين" وفقاً للمنصة "ثمة كلمات نسمعها كثيراً في وسائل الإعلام وعبر الإنترنت وفي المنازل" ومنها مثلاً "مجنونة" و"ديفا" و"هستيرية". وأضافت "سنعود إلى جذور هذه الكلمات ونفهم لماذا الاستمرار في استخدامها" بغية محاربتها بشكل أفضل.

وفي الحلقة الأولى، تركّز الحديث بين ميغن ماركل وسيرينا وليامز، وهما صديقتان وتتحدران من لوس أنجليس ، على الطموح والمعنى المختلف الذي يمكن أن تتخذه الكلمة عند تطبيقها على امرأة.

وتابعت ماركل "لا أتذكر شخصياً الشعور بالدلالة السلبية وراء كلمة طموح حتى بدأت مواعدة زوجي"، في إشارة إلى الأمير هاري الذي كانت له إطلالة وجيزة في بداية الحلقة.

ولاحظت أن "من الواضح أن الطموح أمر رهيب - أقلّه بالنسبة إلى امرأة، بحسب البعض".

وأعلنت سيرينا وليامز في مطلع أغسطس أنها ستعتزل بعد مسيرة رياضية استمرت 25 عاماً فازت فيها 23 مرة في واحدة من البطولات الأربع الكبرى، قائلة إنها تريد "التركيز" على دورها "كأم" وأهدافها "على الصعيد الروحي".

أما دوق ودوقة ساسكس فانسحبا من التزاماتهما الملكية في بريطانيا عام 2020 وانتقلا إلى كاليفورنيا حيث يعيشان حالياً مع طفليهما في حي فائق الثراء.

وقد وقعا منذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة عقوداً عدة، أحدها مع منصة "نتفليكس"، وآخر مع منصة "سبوتيفاي".

ومن المتوقع أن ينشر الأمير هاري مذكراته بحلول نهاية السنة الجارية.