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إيلاف من جدة: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في مقر وزارة الدفاع بجدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وقيادات الوزارة.
وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2 إلى 15 في المئة، مؤملًا أن يصل إلى 50 في المئة تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة.
سمو #ولي_العهد يلتقي سمو وزير الدفاع وقيادات الوزارة.https://t.co/BqZiurDyxn#واس pic.twitter.com/45ORiTva1J— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 27, 2022
وعبر ولي العهد السعودي عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة، مشيداً بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للوزارة ومواصلة نجاحاتها.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي سمو وزير الدفاع وقيادات الوزارة.#واس pic.twitter.com/kdXapQA7jE— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 27, 2022
وأكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
حضر الاستقبال من قيادات وزارة الدفاع: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ومدير إدارة الشؤون الخاصة لوزير الدفاع خالد بن محمد الريس، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، ومساعد وزير الدفاع الأستاذ طلال بن عبدالله العتيبي، وقادة أفرع القوات المسلحة.
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