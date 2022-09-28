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إيلاف من جدة: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في مقر وزارة الدفاع بجدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وقيادات الوزارة.

وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2 إلى 15 في المئة، مؤملًا أن يصل إلى 50 في المئة تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة.

وعبر ولي العهد السعودي عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة، مشيداً بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للوزارة ومواصلة نجاحاتها.

وأكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

حضر الاستقبال من قيادات وزارة الدفاع: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ومدير إدارة الشؤون الخاصة لوزير الدفاع خالد بن محمد الريس، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، ومساعد وزير الدفاع الأستاذ طلال بن عبدالله العتيبي، وقادة أفرع القوات المسلحة.

