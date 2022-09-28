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موسكو: فتحت أجهزة الأمن الروسية تحقيقاً في "عمل إرهابي دولي" بعد التخريب المفترض لأنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، حسبما أعلنت النيابة العامة الروسية الأربعاء.

وقالت النيابة في بيان نشر على حسابها على تطبيق "تلغرام"، "بناء على العناصر المُرسلة من النيابة العامة الروسية (...) فتحت هيئة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفدرالي قضية جنائية. وبدأ تحقيق أولي".

واضاف البيان "قرب جزيرة بورنهولم (الدنماركية)، تم ارتكاب افعال متعمدة لالحاق ضرر بخطي انابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 الواقعين في اعماق بحر البلطيق".

وتابع ان "روسيا الاتحادية تعرضت لضرر اقتصادي خطير بسبب هذه الافعال".

ويلتئم مجلس الامن الدولي الجمعة بناء على طلب روسيا لمناقشة موضوع التسرب، وفق ما اعلنت السويد وفرنسا الاربعاء.