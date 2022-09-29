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إيلاف من لندن: جردت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية أربعة من أحفادها الثمانية من ألقابهم الملكية على أمل أن يعيشوا حياة طبيعية بشكل أكبر.

وبموجب المرسوم الملكي، فإنه لن يُشار إلى أبناء الابن الثاني للملكة ، الأمير يواكيم، على أنهم أمراء أو أميرات اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل 2023.

وأصبحت الملكة مارغريت ، التي توجت في عام 1972 ، أطول ملوك في أوروبا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر.

والأمراء الذين شملهم القرار، هم نيكولاي، 23 عامًا، فيليكس، 20 عامًا، وهنريك، 13 عامًا، والأميرة أثينا، 10 أعوام ، و"يمكنهم استخدام ألقابهم فقط باعتبارههم كونتات وكونتيسة مونبيزات" ، وسيتم التعامل مع ألقابهم على أنها امتياز في المستقبل.

وكشفت الملكة مارغريت (82 عاما) عن قرارها في بيان أصدرته العائلة المالكة الدنماركية يوم الأربعاء.



الملكة مارغريت (82 عاما)



وقال بيان عن القصر الملكي الدنماركي: "تود جلالة الملكة إنشاء إطار عمل للأحفاد الأربعة ليكونوا قادرين على تشكيل حياتهم الخاصة إلى حد أكبر بكثير، دون التقيد بالاعتبارات والواجبات الخاصة التي يمثلها الانتماء الرسمي إلى البيت الملكي في الدنمارك كمؤسسة وقال البيان ".

وبموجب البيان سيحافظ الأحفاد الأربعة على أماكنهم في ترتيب الخلافة، ويحتل الأمير يواكيم، البالغ من العمر 53 عامًا ، المرتبة السادسة في ترتيب ولاية العرش الدنماركي، ويتبعه أبناؤه من السابع إلى العاشر على التوالي.

وأضاف البيان أن القرار يتماشى مع "تعديلات مماثلة أدخلتها العائلات الملكية الأخرى بطرق مختلفة في السنوات الأخيرة".

لا تأثير على ولي العهد



ولن يؤثر ذلك على الأبناء الأربعة لوريث العرش، الابن الأكبر للملكة ، ولي العهد فريدريك ، 54 عامًا، وسيحتفظ الأمير كريستيان ، 16 عامًا ، والأميرة إيزابيلا ، 15 عامًا ، والتوأم الأمير فنسنت والأميرة جوزفين، وكلاهما يبلغ من العمر 11 عامًا ، بألقابهما الملكية.

وعلى صلة، أفادت النسخة الدنماركية من مجلة المشاهير Se og Hor أن الأمير يواكيم وزوجته الأميرة ماري وزوجته السابقة الكونتيسة ألكسندرا، والدة الأميرين نيكولاي وفيليكس "صُدمت" و"مرتبكة" من القرار.



وبحسب المنشور، قالت الكونتيسة ألكسندرا عبر مستشارها الصحفي: "نحن مرتبكون بالقرار. نشعر بالحزن والصدمة. يأتي هذا مثل صاعقة من اللون الأزرق. ويشعر الأطفال بأنهم منبوذون. ولا يمكنهم فهم سبب انتزاع هويتهم منهم".

ويحتل الأمير يواكيم ، البالغ من العمر 53 عامًا ، المرتبة السادسة في ترتيب ولاية العرش الدنماركي ، ويتبعه أبناؤه من السابع إلى العاشر على التوالي.

استياء



وعلى صلة، أفادت النسخة الدنماركية من مجلة المشاهير Se og Hor أن الأمير يواكيم وزوجته الأميرة ماري وزوجته السابقة الكونتيسة ألكسندرا، والدة الأميرين نيكولاي وفيليكس ، "صُدمت" و "مرتبكة" من القرار.

وبحسب المنشور ، قالت الكونتيسة ألكسندرا عبر مستشارها الصحفي: "نحن مرتبكون بالقرار. نشعر بالحزن والصدمة. يأتي هذا مثل صاعقة من اللون الأزرق. يشعر الأطفال بأنهم منبوذون. ولا يمكنهم فهم سبب انتزاع هويتهم منهم".

ويشار في الختام، إلى أن كارل غوستاف ملك السويد اتخذ قرارًا مشابهًا قبل ثلاث سنوات، عندما أبعد العديد من أحفاده من البيت الملكي وأبقى فقط طفلي ولي العهد الأميرة فيكتوريا: إستيلا وأوسكار.

