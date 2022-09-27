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كوبنهاغن: أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن مساء الثلاثاء أن تسرب الغاز الكبير الحاصل في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 قرب جزيرة دنماركية في بحر البلطيق ناجم عن "عمل متعمد" و"ليس حادثاً".

وقالت خلال مؤتمر صحافي "الرأي الواضح الصادر عن السلطات هو أنه كانت أعمالًا متعمدة. نحن لا نتكلم عن حادث".

وقال وزير الطاقة والمناخ الدنماركي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي للحكومة إن كوبنهاعن تقدر أن التسربات من خطوط الأنابيب غير المشغلة ولكن الممتلئة بالغاز ستستمر "أسبوعًا على الأقل" حتى نفاد غاز الميثان المتسرب من الأنابيب تحت الماء.

وأضافت فريدريكسن "لا معلومات لدينا حتى الآن حول المسؤول عن ذلك".

كان خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 في قلب التوترات الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا، فيما يعتقد أنه رد على العقوبات الغربية ضدها بعد غزوها أوكرانيا.

وفي حين أن أنابيب نورد ستريم التي يديرها تحالف شركات تملك غازبروم الروسية الغالبية فيه، هي خارج الخدمة حاليا، إلا أن كلا الخطين لا يزالان يحتويان على الغاز.

واحد من التسربات في نورد ستريم 1 حدث في المنطقة الاقتصادية الدنماركية، والآخر في المنطقة الاقتصادية السويدية، بينما كان تسرّب نورد ستريم 2 في المنطقة الدنماركية.

وتم الإبلاغ عن تسرّب الغاز للمرة الأولى في نورد ستريم 2 الاثنين.