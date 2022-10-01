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ماناغوا: غادرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في نيكاراغوا بيتينا موشيت البلاد غداة تبلّغها قرار حكومة دانيال أورتيغا بطردها، وفق مصادر دبلوماسية.

وكانت موشيت قد توّلت منصبها في ماناغوا في أيلول/سبتمبر 2021. وغادرت البلاد جوا في رحلة لشركة "أيرومكسيكو" متّجهة إلى المكسيك في طريقها إلى باريس، وفق المصادر التي أشارت إلى أن الشرطة واكبتها من منزلها وصولا إلى المطار.