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يعتبر استمرار نظام الأسد إهانة للقيم الغربية وتهديدًا للنفوذ الأميركي العالمي وخطرًا وشيكًا على الأمن القومي الأميركي

إيلاف من بيروت: قصفت الطائرات الحربية الأميركية الميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا ردا على هجمات تلك الميليشيات على أفراد القوات الخاصة الأميركية المنخرطة في عمليات ضد داعش. يُظهر هذا الحادث، الذي حظي باهتمام ضئيل نسبيًا في وسائل الإعلام، سبب تضليل الفكر السائد بشكل متزايد في مجتمع السياسة الخارجية الأميركية. سئم البعض في واشنطن من تورط أميركا المستمر في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 11 عامًا. إنهم يشعرون أن الدكتاتور السوري بشار الأسد قد هزم في الغالب الفصائل المتمردة المختلفة، لذلك من المنطقي إصلاح الأمور مع الأسد، وإزالة العقوبات المفروضة على نظامه، وغسل أيدينا من المحنة بأكملها.

هذه الرغبة في الابتعاد أمر مفهوم - لكنه أمر خطير. الأسد هو العمود الفقري لمعظم أعداء أميركا الجيوسياسيين، بما في ذلك إيران وروسيا وحزب الله وغيرها. التقرب منه وتمكين نظامه من إعادة تأكيد سيطرته على سوريا من شأنه أن يقوي أعداء أميركا ويوحدهم.

اندلعت الحرب الأهلية السورية منذ أكثر من عقد عندما انتفضت القوى المؤيدة للديمقراطية ضد نظام الأسد القمعي. منذ ذلك الحين، انخرط الأسد في هجمات وحشية لا هوادة فيها ضد شعبه. أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرد نحو نصف سكان البلاد، واستخدم الأسلحة الكيماوية، وسجن وعذب الأبرياء على نطاق واسع، واستهدف المدنيين عمدا.

باختصار، الأسد ديكتاتور ومجرم حرب وقاتل. كما يشكل تهديداً حقيقياً للغاية لأبسط المصالح الأمنية الأميركية.

أفلت من العقاب

بادئ ذي بدء، إن إفلات الأسد من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبها أرسل إشارة خطيرة إلى العالم. في الواقع، لو تصرفت الولايات المتحدة وحلفاؤها بقوة أكبر لتوقف عدوان الأسد في وقت مبكر من الصراع، ولربما بعث برسالة قوية بما يكفي لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا. فليس من قبيل المصادفة أن بوتين كان أحد أقرب حلفاء الأسد في الصراع السوري. ابتداء من عام 2015، انخرط الجيش الروسي في غارات جوية وحشية في سوريا نيابة عن الأسد، استهدفت المدارس والمستشفيات والأسواق. كان هذا التدخل بمثابة نقطة تحول في الحرب، ولم تتعافَ قوات المعارضة تمامًا.

روسيا ليست الخصم الأميركي الوحيد الذي تربطه علاقات قوية بالأسد. قدمت إيران الدعم العسكري للديكتاتور منذ بداية الحرب الأهلية ، وساعدت في تجنيد ميليشيات من العراق ولبنان وباكستان وأفغانستان للقتال من أجله. والعلاقة تسير في الاتجاهين. سمح الأسد لإيران باستخدام سوريا كملاذ آمن يمكن من خلاله مهاجمة دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل والأردن.

في مايو، زار الأسد طهران لتوطيد علاقته بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. أشاد خامنئي في ذلك الاجتماع بالأسد ، معلنا أن "احترام سوريا ومكانتها أكبر من ذي قبل، والجميع يرى في هذا البلد قوة".

لنظام الأسد أيضًا شراكة وثيقة ومفيدة للطرفين مع حزب الله، المنظمة الإرهابية اللبنانية. أرسل حزب الله آلاف المقاتلين لمساعدة الأسد، ورد الديكتاتور الجميل بتحويل الأسلحة الإيرانية إلى الحزب. باختصار، ساعد نظام الأسد في الجمع بين بعض أخطر أعداء أميركا الجيوسياسيين، ما قوض المصالح الأميركية في الشرق الأوسط وحول العالم.

دم أميركي

لعب نظام الأسد هذا الدور من قبل. في عام 2003، بعد أن أطاحت القوات الأميركية نظام الدكتاتور العراقي صدام حسين، أرسلت حكومة الأسد مقاتلين جهاديين إلى العراق لمهاجمة الأميركيين والعراقيين الموالين لأميركا، وهذا عمل لطخ يدي الأسد بالدماء الأميركية، وغذى تجارة المخدرات من خلال الإشراف على ظهور سوريا واحدة من أهم موردي الكبتاغون في العالم.

لسوء الحظ ، كان المسؤولون الأميركيون مترددين في مواجهة هذه الحقيقة. لا يزال الهدف الرسمي لإدارة بايدن هو التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية في سوريا. وبقدر ما تبقى القوات الأميركية في البلاد، فإن هدفها الرئيسي، كما قيل لنا، هو إبقاء داعش تحت السيطرة. هذه الأهداف ليست استجابة كافية للتحدي الذي يمثله الأسد، وسياسة الولايات المتحدة تتضاءل يومًا بعد يوم. النهج الأفضل كثيرًا هو استخدام الضغط الدبلوماسي المستمر لتحقيق "الانتقال السياسي" المتصور في قرار الأمم المتحدة رقم 2254 في عام 2015. نظام الأسد هو إهانة للقيم الغربية، وتهديدًا للنفوذ الأميركي العالمي، وخطرًا وشيكًا على المواطن الأميركي. يحتاج قادة أميركا إلى الاعتراف بهذه الحقائق والتزام مساعدة الشعب السوري على الانتقال إلى الديمقراطية وإنهاء حكم الأسد الديكتاتوري.