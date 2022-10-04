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بروكسل: ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الثلاثاء "بقوة" بإطلاق كوريا صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان معتبرا أنه "عدوان غير مبرر".

كتب ميشال في تغريدة أن هذه التجربة التي دفعت اليابان إلى تفعيل نظام الانذار على أراضيها، "محاولة متعمدة لتعريض أمن المنطقة للخطر". وأضاف "الاتحاد الأوروبي متضامن مع اليابان وكوريا الجنوبية".