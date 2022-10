إيلاف من بيروت: في الأسبوع الثالث للاحتجاجات في إيران، تجمعت الطالبات في مدارس طهران وشيراز وسقز وكرج، ورددن شعارات اانتفاضة الحجاب: "الموت للديكتاتور" و"المرأة، الحياة، الحرية"، كما صاحت الطالبات المتجمعات في محيط مدرسة في شيراز بوجه حارس الأمن: "إرحل أيها الباسيجي عديم الشرف".

كما تجمعت الطالبات في المدارس في جميع أنحاء إيران، وخلعن الحجاب ورددن شعارات مناهضة للنظام الإيراني، ومزقن صور خميني من الكتب، وأنزلن صورة المرشد الإيراني علي خامنئي من جدران صفوف المدارس.

Today in Iran, schoolgirls remove their compulsory hejab and chant “death to the dictator” while stomping on the photos of their rulers pic.twitter.com/ipQPSZhsvC