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إيلاف من بيروت: في الأسبوع الثالث للاحتجاجات في إيران، تجمعت الطالبات في مدارس طهران وشيراز وسقز وكرج، ورددن شعارات اانتفاضة الحجاب: "الموت للديكتاتور" و"المرأة، الحياة، الحرية"، كما صاحت الطالبات المتجمعات في محيط مدرسة في شيراز بوجه حارس الأمن: "إرحل أيها الباسيجي عديم الشرف".

كما تجمعت الطالبات في المدارس في جميع أنحاء إيران، وخلعن الحجاب ورددن شعارات مناهضة للنظام الإيراني، ومزقن صور خميني من الكتب، وأنزلن صورة المرشد الإيراني علي خامنئي من جدران صفوف المدارس.

Today in Iran, schoolgirls remove their compulsory hejab and chant “death to the dictator” while stomping on the photos of their rulers pic.twitter.com/ipQPSZhsvC — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 3, 2022

وهتفت الطالبات في مدرسة بمدينة كرج: "لا نريد الجمهورية الإسلامية".

إلى ذلك، أدان بيان صادر عن جمعية حماية حقوق الطفل في إيران استخدام الأطفال في عمليات قمع الاحتجاجات في الشوارع وقتل واعتقال الأطفال والمراهقين خلال الاحتجاجات، ودعا إلى إنهاء العنف ضد الأطفال، بعدما انتشرت صور أطفال ومراهقين يرتدون زي "الباسيج" و"الحرس الثوري الإيراني" ويشاركون في حملات القمع، ما أثارت غضب الناشطين.

دختران دبیرستانی، دانش‌آموزان کرج به جای مدرسه راهی خیابان شدند.

معلمان همراه‌شان شوید. مدرسه‌ جای ماندن نیست وقتی دانش‌آموزان‌تان را کف خیابان می‌کشند. آنها از شما درس نافرمانی مدنی و اعتراض و آزادی‌خواهی گرفته‌اند. تنهای‌شان نگذارید.#اعتصابات_سراسری #مهسا_امینی pic.twitter.com/OzjpydH2mL — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 4, 2022

أضاف بيان جمعية حماية حقوق الطفل في إيران أن استخدام الأطفال في العمليات الأمنية وقتل الأطفال واعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة دلالات على أن المسؤولين في إيران لا يهتمون للحق في الحياة والتنمية الشاملة للأطفال، داعيًا النظام الإيراني إلى التزام المساءلة أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في ما يتعلق بحماية حقوق الطفل وإلى الوقف الفوري لأي عنف ضد الأطفال.

وغردت ديبرا ليبستات، الممثلة الخاصة للولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية، ردا على تصريحات علي خامنئي الذي اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاجتجاجات: " واضح للعالم ولشعب إيران أن الكراهية العنيفة للنساء في نظامه أشعلت هذه الاحتجاجات بقيادة النساء".

#شاهد #فيديو

متداول في #إيران لفتاة من #طهران تقوم بتصوير المظاهرات التي لازالت ثائرة بسبب موت "#مهسا_امینی " فقام أحد رجال الأمن بإطلاق اللنار عليها مباشرة لأنها تقوم بالتصوير.😮 pic.twitter.com/b781COiPaz — السيافي (@assyfee777) October 3, 2022

وأكد براد شيرمان، العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، دعمه قرارًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدين مقتل مهسا أميني، وردًا على تصريحات خامنئي حول الانتفاضة التي عمّت البلاد، قال: "حاول آية الله بالخطأ إلقاء اللوم على أميركا وإسرائيل في الاحتجاجات، وحاولنا إيصال أصوات رجال ونساء إيران الشجعان الذين يطالبون بالحريات الأساسية إلى مسامع العالم".