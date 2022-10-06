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كييف (أوكرانيا): أعلنت أوكرانيا الخميس أن جيشها استعاد أكثر من 400 كيلومتر مربع في جنوب منطقة خيرسون في أقل من أسبوع، بعدما أعلنت موسكو ضمّ المنطقة.

وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية ناتاليا غومنيوك في بيان على الانترنت "حررت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر".