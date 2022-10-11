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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء إن إسرائيل ولبنان "توصلا إلى اتفاق تاريخي" بشأن ترسيم حدودهما البحرية، علمًا أن البلدين في حالة حرب نظريًا.

وأضاف لبيد أن "هذا الاتفاق التاريخي سيعزز أمن إسرائيل، ويضخ مليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية"، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر الأربعاء حول "الاتفاق المبرم" بوساطة أميركية.