قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



يتحدث الآن حلفاء واشنطن المتنوعون في الشرق الأوسط بصوت واحد عن مخاطر إيران. يجب على أميركا أن تستمع.

إيلاف من بيروت: عاد الشرق الأوسط مرة أخرى إلى مركز السياسة الأميركية هذا الأسبوع بحدثين مذهلين وضعا الولايات المتحدة في مكان يعيد إلى الأذهان في عام 1979، عندما هزت البلاد بصدمات النفط وانتفاضات الشوارع في إيران. أولاً، أعلنت منظمة أوبك بلس عن خطط لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية. سيؤدي تقلص المعروض من النفط إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم وتفاقم التضخم. عادة ما تؤدي الخسائر المفاجئة في القدرة الشرائية الاستهلاكية إلى اضطرابات سياسية.

لا اتفاق نووي في الأفق

في جميع أنحاء المدن الإيرانية الرئيسية، نزلت النساء إلى الشوارع، وأحرقن حجابهن، وطالبن بإنهاء وضعهن من الدرجة الثانية الذي يُزعم أنه ينص عليه القانون الإسلامي. كانت الاحتجاجات كبيرة وجريئة ومتحدية لدرجة أن الأجهزة الأمنية بدأت في إطلاق النار. قُتلت أكثر من أربعين امرأة إيرانية، لكن الاحتجاجات مستمرة. نتيجة لذلك، قد لا تكون طهران قادرة على تجديد الاتفاق النووي، وقد تتضاءل بشكل حاد قدرتها على كبح جماح الجماعات الإرهابية متعددة الجنسيات التي تمولها. سيحتاج النظام إلى المتشددين للحفاظ على السلطة.

كلا الحدثين يشكك في صدقية الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تستمر الفجوة بين المملكة العربية السعودية - أحد أقدم حلفاء أميركا - وإدارة بايدن في الاتساع، على الرغم من المحاولات العديدة لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين لإصلاح العلاقة. في الواقع، لم يكن لزيارة الرئيس جو بايدن في يوليو أي تأثير مفيد. يشير الإعلان عن خفض إنتاج أوبك بلس، الذي يأتي قبل أقل من شهر من انتخابات الكونغرس النصفية المحورية، إلى أن السعودية لا تهتم كثيرًا بتجنيب إدارة بايدن الألم السياسي.

حاجة موسكو

من ناحية أخرى، تعتمد موسكو على مبيعات النفط لتمويل حربها في أوكرانيا، ويحتاج الزعيم الروسي فلاديمير بوتين إلى الإيرادات للحفاظ على قبضته على السلطة. أسعار النفط المرتفعة جيدة لروسيا. إن تخفيض أوبك بلس لإمدادات النفط هو علامة على مدى تباعد الرياض وواشنطن الآن. في غضون ذلك، يشعر السعوديون وقادة الخليج الآخرون بالقلق من أن الولايات المتحدة تريد السعي لتحقيق السلام مع إيران، التي يرون أنها جارة خطيرة تهدد السلام والأمن في أوطانهم. شن متشددون مدعومون من إيران هجمات في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط في السعوديةوأرسلوا صواريخ من اليمن إلى الأراضي السعودية والإماراتية، وقتلوا المدنيين.

تشاطر إسرائيل زعماء دول الخليج مخاوفهم. حذر ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، واشنطن بعبارات مباشرة للغاية: التوقيع على الاتفاقية النووية يعني أن النظام الإرهابي سيحصل على الفور على نحو 6 مليارات دولار، علاوة على 90 مليار دولار في السنة الأولى وعشرات المليارات أخرى في السنوات التالية. لنفترض أن جزءًا صغيرًا فقط من هذه الأموال الإضافية سيخصص للإرهاب: حتى ذلك الحين، فإن التحدي الذي نواجهه - وتحدي العالم بأسره - لمنع الأعمال الإرهابية سيكون هائلاً. هذه إحدى نقاط الضعف الواضحة في الاتفاقية. الاتفاق سيجعل إيران أقرب إلى تحقيق برنامجها النووي - فهو فعال على المدى القصير، لكنه خطير للغاية على المدى الطويل.

منذ بداية الحرب في أوكرانيا، أعلنت إيران الغزو رد مشروع على المخاوف الأمنية الروسية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. يعتقد القادة الإيرانيون والمسؤولون السياسيون أن غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يزعزع بنية النظام الدولي بطريقة تؤدي في النهاية إلى مصالح إيران الوطنية.

تقارير معقولة

يبدو أن التقارير التي تتحدث عن قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات من دون طيار معقولة لسبب واحد على وجه الخصوص: الأنظمة المحاذية بشكل وثيق هي معارضة شرسة لأي شكل من أشكال الحرية السياسية وسيادة القانون. على الولايات المتحدة أن تعود إلى السياسات التي اتبعتها منذ عقود: منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، والاستمرار في مساعدة المنشقين الإيرانيين، ومساعدة الاتحادات والمنظمات غير الربحية الإيرانية داخل إيران وخارجها. يجب على واشنطن أيضًا أن تستمر في فرض عقوبات على أولئك الذين يعملون كوكلاء لقمع إيران المميت.

ستطمئن هذه السياسات حلفاء الولايات المتحدة بينما تكسب دعمًا واسعًا في أوساط الرأي العام الأميركي. يزدحم العالم بأزمات أخرى، لا سيما الحرب في أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين التي أطلقتها. سيكون من الحكمة أن تتجنب الولايات المتحدة خلق أزمات جديدة. إن تجنب الأزمة قبل ظهورها بالكامل يعني الاستمرار في عزل النظام الإيراني المترنح وإعادة بناء علاقات أميركا الاستراتيجية مع دول الخليج. إنه يعني العودة إلى السياسات التي طمأنت حلفاءها على مدى الأربعين سنة الماضية.

القيادة الأميركية ممكنة فقط عندما يتفق حلفاؤها على نطاق واسع مع أهدافها وأساليبها. ويتحدث الآن حلفاء واشنطن المتنوعون في الشرق الأوسط بصوت واحد عن مخاطر إيران. يجب على أميركا أن تستمع. إذا لم يحدث ذلك، فقد تعاني إدارة بايدن من فقدان مفاجئ للثقة في أميركا. لم يفت الأوان بعد لتغيير المسار وتجنب تكرار التاريخ.