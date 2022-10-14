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نابلس (الاراضي الفلسطينية): قتل فلسطينيان الجمعة برصاص الجيش الاسرائيلي في عملية عسكرية في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان "نقل شهيدان إلى مستشفى جنين الحكومي".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية مستمرة في مخيم جنين للاجئين في هذه المدينة.

إلا أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الفور على شقوط قتلى عندما اتصلت به وكالة فرانس برس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن "قوات خاصة اسرائيلبية تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، استخدمت خلالها القوات الاسرائيلية الرصاص الحي ".