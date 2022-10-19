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إيلاف من لندن: قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن "الأخطاء تحدث" لكن استبدال رئيسة الوزراء ليز تراس لن يؤدي إلى تهدئة الأسواق.

ويتساءل نواب وأعضاء حزب المحافظين عما إذا كان ينبغي أن تظل ليز تراس في السلطة بعد التحولات الرئيسية في خطتها الاقتصادية هذا الأسبوع ، لكن جيمس كليفرلي يصر على أن رئيسة الوزراء تعلمت درسها من "ما حدث سابقًا".

وقال وزير الخارجية إن "الأخطاء تحدث" بعد أن قامت الحكومة بعدد من التحولات هذا الأسبوع، لكنه أصر على أن استبدال ليز تراس كرئيسة للوزراء لن يؤدي إلى تهدئة الأسواق.

وقال كليفرلي إن الحكومة "لا تهدف إلى ارتكاب الأخطاء" ولكن "الأخطاء تحدث في الحياة وفي السياسة وفي الأعمال التجارية".

جلسة عاصفة

تواجه رئيسة الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة عاصفة في مجلس العموم، حيث يعقد المجلس أول جلسة لسؤال رئيسة الوزراء PMQs منذ تمزيق الميزانية الصغيرة من جانب وزير الخزانة الجديد جيريمي هنت.

وأصر كليفرلي أيضًا على أن استبدال تراس لن يفعل شيئًا للبلد أو الأسواق بعد أن تصاعدت إلى حالة من الاضطراب منذ ما يقرب من شهر بعد إعلان كواسي كوارتنغ عن الميزانية المصغرة.

في يوم الجمعة الماضي، تم استبدال كوارتنغ كوزير للخزانة، بجيريمي هنت، الذي تراجع يوم الاثنين عن جميع الالتزامات التي تعهد بها سلفه تقريبًا.

وأظهر استطلاع أجرته شركة YouGov الإثنين والثلاثاء أن غالبية أعضاء حزب المحافظين يعتقدون أن تراس يجب أن تذهب، واعتبروا أن وزير الخزانة الأسبق ريشي سوناك ، الذي خسر أمام تراس في منافسة قيادة الحزب، سيكون رئيسًا أفضل للوزراء.

لماذا حملة قيادة أخرى؟

لكن كليفرلي قال: "ما لم أقتنع به هو أن خوض حملة قيادة أخرى، وإبعاد رئيس وزراء آخر ، إما سيقنع الشعب البريطاني بأننا نفكر فيه بدلاً من أنفسنا، أو يقنع الأسواق بالبقاء الهدوء والتأكد من أن أشياء مثل عوائد السندات وعوائد السندات المذهبة تبدأ في التراجع.

وقال إن نفس الأشخاص الذين تخلصوا من بوريس جونسون هم الذين ينتقدون الآن السيدة تراس. وأضاف: "ما حدث لأولئك الأشخاص الذين رفضوا بوريس، لم تكن لديهم خطة لما سيحدث بعد ذلك".

وقال وزير الخارجية إنهم الآن ينتقدون رئيسة الوزراء الجديدة. "وكثير من نفس الأشخاص ينتقدون رئيس الوزراء القديم. وأنا أقول مرة أخرى، انظر، ما نحتاجه في هذه المرحلة هو أننا بحاجة إلى التركيز على التسليم."

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، صباح الأربعاء، أن معدل التضخم ارتفع إلى 10.1 في المئة في سبتمبر بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية عن معدل سنوي بلغ 9.9 في المئة في أغسطس.

قرارات مستنيرة

قال كليفرلي إنه لن يستبق إعلان وزير الخزانة عن "الخطة المالية متوسطة الأجل" في 31 أكتوبر ، لكنه وعد بأن قرارات وزارة الخزانة "سوف تكون مستنيرة إلى حد كبير من خلال هذه الأرقام".

وقال إن نسبة 10.1 في المئة "أقل كثيرًا مما نراه في أجزاء أخرى كثيرة من العالم المتقدم" ، ووعد المستشار وفريقه بالكشف عن "حزمة كاملة من الإجراءات".

وأيد وزير الخارجية التزام رئيسة الوزراء بتنمية الاقتصاد لكنه قال إن المملكة المتحدة والعالم "يواجهان مجموعة غير مسبوقة من الظروف" مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.

وأثيرت مخاوف من أن المستشارة ستعترض على التزامات بيان الحكومة لعام 2019 - بما في ذلك زيادة الفوائد والمعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم - بعد التحولات الهائلة في تعهدات السيدة تراس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وختم كليفرلي قائلا: "نحن نأخذ التزامات البيان على محمل الجد".