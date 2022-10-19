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إيلاف من لندن: استقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لتكون ثاني وزير يستقيل من الحكومة، وعلم أن وزير النقل السابق غرانت شابس ستولى حقيبة الداخلية.



ومع تفاقم أزمة تراس وتشبثها بمنصبها في 10 داونينغ ستريت، غادرت برافرمان الحكومة بعد ظهر يوم الأربعاء في ضربة جديدة لرئيسة الوزراء بعد وزير الخزانة بعد 43 يوما من تشكيل حكومتها.

وشوهدت السيدة برافرمان وهي تدخل 10 داونينغ ستريت في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بعد ظهر اليوم الأربعاء، وغادرت بعد حوالي نصف ساعة.

وقالت تقارير إن برافرمان استقالت بعد إرسال وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي، وفي خطاب استقالتها الذي أرسلته إلى رئيسة الوزراء اليوم الأربعاء، أقرت السيدة برافرمان بأنها انتهكت قواعد الأمن الحكومية ، قائلة: "لقد ارتكبت خطأ ؛ أنا أقبل المسؤولية ؛ أنا أستقيل".

مخاوف

كما أعربت برافرمان وهي مرشحة سابقة لقيادة حزب المحافظين عن "مخاوف بشأن توجه هذه الحكومة".

وقال نائب المحرر السياسي في (سكاي نيوز) سام كوتس، أن هناك حادثة مشاركة الوزيرة برافرمان معلومات آمنة لم يكن عليها فعلها على هاتفها الخاص، مما يخالف القواعد الأمنية للحكومة، ربما يكون سببا لاستقالتها.

وتأتي استقالة وزيرة الداخلية، ذلك في أعقاب إقالة وزير الخزانة كواسي كوارتنغ يوم الجمعة الماضي، وإلغاء غالبية الميزانية المصغرة للحكومة يوم الاثنين من قبل وزير الخزانة الجديد جيريمي هنت.

إلغاء زيارة



وألغت السيدة تراس فجأة زيارة إلى شركة (أيروسبيس) لصناعة الطيران، دون إبداء أسباب في وقت سابق، بعد تقديم اعتذار مذل عن فوضى الميزانية المصغرة في جلسة مجلس العموم يوم الأربعاء الخاصة بسؤال رئيسة الوزراء PMQs التي واجهت خلاللها اسئلة حادة من المعارضة.

كما أن رئيسة الوزراء تواجه تمرد حزب المحافظين بشأن مجموعة محيرة من القضايا ، حيث يتم التعامل مع تصويت حاسم على التكسير الليلة كقضية "ثقة".

جدل



وتورطت السيدة برافرمان وهي كانت سابقا نائبا عاما، مرارًا وتكرارًا في الجدل منذ توليها وزارة الداخلية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجمت منظمة (ووكيراتي أكل التوفو - tofu-eating wokerati) لمنع الشرطة بشكل فعال من اعتقال المتعصبين البيئيين الذين تسببوا في الفوضى والبؤس خلال أسابيع من الاحتجاج.



وقالت السيدة برافرمان، مخاطبة مجلس العموم حين مناقشته لمشروع قانون النظام العام: "أخشى أنه حزب العمال، إنه الديمقراطيين الأحرار، إنه تحالف الفوضى ، إنه قراءة صحيفة الغارديان، وجماعة (ووكيراتي أكل التوفو - tofu-eating wokerati)، وأجرؤ على القول، التحالف المناهض للنمو - الذي يجب أن نشكره على الاضطراب الذي نشهده على طرقنا اليوم".



وتجاهل السكرتير الصحفي لرئيسة الوزراء التدخل بعد ظهر اليوم في الكلمات الصادرى عن وزيرة الداخلية، قائلاً إن السيدة برافرمان لديها "طريقة مع الكلمات".

