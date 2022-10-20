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إيلاف من بيروت: نفت محطة "إيران إنترناشونال"، نقلًا عن مراسلها في تل أبيب، ما ورد في تقرير نشره الموقع الإلكتروني التابع لوكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية، عن تصفية الموساد الإسرائيلي ضباطاً في قيادته، بسبب ارتباطهم بالاستخبارات الإيرانية. وقالت إن هؤلاء الضباط توفوا في حوادث مختلفة في أوقات متفاوتة خلال العام الجاري.

وكانت تسنيم الإيرانية قد نشرت تقريراً يفيد بأنه عقب الاشراف الاستخباراتي الإيراني على عملية أمنية معقدة للموساد لتخريب مركز صناعي في أصفهان، انتهت باعتقال عناصر العملية، عزل الموساد مسؤول طاولة إيران وقام بتصفية 6 ضباط بارزين في هذه الطاولة بتهمة الارتباط بإيران.

وأوردت تقرير تسنيم أسماء الضباط الإسرائيليين الستة الذين قتلهم الموساد خلال استجوابهم بتهمة الارتباط بإيران، وهم: تومر إكس، أيالون شابيرا، شارون سمول، شايلي ويستلاند، أفيك أهارون، إيتا مار الحرر.

وقالت وكالة تسنيم: "قُتل العديد من الضباط الآخرين على يد قسم مكافحة التجسس التابع للموساد بنفس التهمة وبطرق مختلفة، بما في ذلك حادث السير، ولم يُعرف العدد الدقيق لهم ومصيرهم".

ووفقاً للتقرير الإيراني، رد الإسرائيليون مقتل شارون سمول (42 عاما) وشيلي ويستلاند (21 عاما) إلى إصابتهما بالسكتة الدماغية، فيما قتل كل من أوفيك أهارون (26 عاما) وإيتامار الحرر (28 عاما) بالرصاص خلال أحد الاشتباكات.