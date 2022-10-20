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إيلاف من أصيلة:افتتح الأربعاء بمكتبة الأمير بندر بن سلطان بمدينة أصيلة المغربية ، معرض فني جماعي لتقريب الجمهور من "البردة الإماراتية " ، وذاك صمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس .

ويقدم المعرض ابداعات فنانين إماراتيين فائزين بجائزة "البردة " التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كمبادرة ثقافية وفنية وتراثية تهدف الى الحفاظ على الفنون التقليدية الاسلامية ، والاعتزاز بالثقافة والتراث الإسلامي المنفتح على العالم. وكانت الوزارة الإماراتية قد أطلقت جائزة "البردة" عام 2004 احتفالا بالمولد النبوي الشريف ، و ترسخ هذه الجائزة مكانتها كمنصة إماراتية عالمية تحتفي بتنوع الثقافة الإسلامية ، وممارساتها الجمالية ، تكريما للإبداع المتميز للأنماط الفنية الإسلامية التقليدية وتقديرا للغة العربية وجماليتها ، وتختص الجائزة باستقطاب مشاركة الشعراء والخطاطين والفنانين الذي ألهموا في أعمالهم بالسيرة الشريفة لخاتم الانبياء ، والقرآن الكريم والحديث الشريف . وتعكس جائزة "البردة" ، حسب تقديم خاص بالمعرض ، الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات لرعاية ودعم الفنون الإسلامية ، انطلاقا من استراتيجيتها الرامية الى تعريف المجتمعات العالمية بهذه الفنون ، وصون التراث الفني للحضارة الإسلامية ، وإظهار الصورة المشرقة للثقافة الإسلامية ، المبنية على التسامح والمحبة .

جانب من المعرض

وقال نائب الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة توفيق لوزاري ، في تصريح صحافي ، إن المعرض يقرب الجمهور المغربي الذواق من ابداعات تعمل على نشر الفن الإسلامي ، وتمكين جمهور عريض من الاطلاع على فن يعكس القيم الانسانية والحضارية التي تشكلت مضامينها عبر مئات السنين ، كما يشكل المعرض ، حسب لوزاري، فرصة لتشجيع المبدعين المهتمين بهذا النوع من الفنون على الإبداع والاجتهاد ، و الاستمرار في العطاء والابتكار خدمة للفن الإسلامي الأصيل.

ويضم المعرض أربع فئات من الإبداعات ، الزخرفة والخط التقليدي ، والحديث ،وفئة الشعر النبطي والفصيح ،وفئة الخطوط الطباعية العربية .

زوار المعرض يتأملون في الاعمال الفنية



ويقدم المعرض ابداعات كل من جمال السماني وطارق الصاوة و دعاء ابو زيد ورضا باجاجيني و آمل بيتا ومحمد جابر أبو العلا ومريم نوروزي حليلان ومهربان بيزا كايا ، ومسموح أحمد مرادي ، وأفسانا خديميرزا مهدافي ، وأصغر مرادي ، وزينب إبراهيم شاهي ، وبابا محمد علي حجازي ، و احمد علي نمازي ، ونعمان تيسير رجب ، وضياء الجزايري ،ومسعود أصغر محبيفار ،ماهشا جواد دفاشي .