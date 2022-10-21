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نابلس (الأراضي الفلسطينية): اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني وجرح ثلاثة آخرين الجمعة في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان أن "صلاح عبد الله بريكي (19 عاماً) استشهد فجر اليوم (الجمعة) برصاص الحيش الاسرائيلي باصابة في رقبته"، موضحة أن ثلاثة فلسطينيين آخرين جرحوا في الصدامات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن رد بالذخيرة الحية على "إلقاء متفجرات وإطلاق نار" خلال عملية اعتقال في جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية في جنين ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت وسط مدينة جنين فجر اليوم بهدف اعتقال مطلوبين".

وأضافت أن القوة الاسرائيلية "داهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي ووقعت خلال ذلك اشتباكات عنيفة".

تصاعد التوتر

وكان إضراب شامل عم الخميس مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة للمرة الاولى منذ سنوات، احتجاجاً على قتل الفلسطيني عدي التميمي (20 عاماً) مساء الأربعاء بعد إطلاقه النار على حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة.

واتهمت السلطات الاسرائيلية التميمي بتنفيذ هجوم عند حاجز على مدخل مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة أسفر عن مقتل الجندية نوعا لازار (18 عاماً) .

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة حيث كثّفت قوات الدولة العبرية مداهماتها في أعقاب هجمات دامية ضد أهداف إسرائيلية في آذار/مارس ونيسان/ابريل.

هذه المداهمات التي غالبا ما تتخللها اشتباكات مع السكان الفلسطينيين، خلفت أكثر من مئة قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.