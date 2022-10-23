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سان خوسيه: عثر على جثتين قبالة بويرتو ليمون بشرق كوستاريكا حيث تحطمت طائرة صغيرة على متنها خمسة ألمان في البحر الكاريبي، حسبما أعلن وزير الأمن العام خورخي توريس.

وقال توريس "وجدنا أجزاء من الطائرة حَمَلتها التيارات"، فضلاً عن العثور على جثتين تعود إحداهما لقاصر بينما الثانية هي أشلاء شخص بالغ.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس لم تعط وزارة الخارجية الألمانية أي معلومات عن هويات الضحايا.

وفقدت طائرة صغيرة أقلعت من المكسيك وعلى متنها خمسة ألمان، قبالة ساحل كوستاريكا الجمعة، وفق ما أعلن توريس.

اختفاء الطائرة

وقال توريس "تلقينا إنذاراً يتعلق (باختفاء) طائرة، رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون" بشرق البلاد.

وأضاف المسؤول في تسجيل فيديو نشرته وزارته أن "خمسة مواطنين جنسيتهم ألمانية هم على متن الطائرة".

وتابع أن "الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي" لتحديد موقعها.

وأوضح أن الطائرة فقدت عند الساعة 18,00 الجمعة (السبت 00,00 ت غ).

وقال وزير الأمن العام إنه تم تعليق عمليات البحث بعد ساعات قليلة بسبب حلول الليل و"سوء الأحوال الجوية" وإنها استؤنفت السبت.