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إيلاف من لندن: أعاد ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، عقارب الساعة إلى الوراء بشكل كبير في حكومته التي أعلن عنها تباعا عبر موقع رئيس الوزراء، وتابعته "إيلاف" لحظة بلحظة.

وفي التشكيل الحكومي الجديد الذي اعتبره سوناك ومحللون محاولة لتوحيد صفوف كحزب المحافظين الذي انقسم في الآونة الأخيرة، أعاد سوناك عددا من وزراء حكومات تيريزا ماي وبوريس جونسون وليز تراس، بينما تخلص من وزراء في حكومة الأخيرة التي استقالت بعد 44 يوما في المنصب.

قائمة الوزراء

تنشر "إيلاف" في الآتي قائمة التشكيل الحكومي الجديد لأعضاء مجلس الوزراء، الذين تم تعيينهم حتى اللحظة، بينما يُنتظر تعيينات في مراكز وزارية ثانوية.

- جيريمي هنت وزيرا للخزانة

- مايكل غوف وزيرا للتسوية

- دومينيك راب نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للعدل

- سويلا برافرمان وزيرة للداخلية

- جيمس كليفرلي يبقى وزيرا للخارجية

- بن والاس وزيرا للدفاع

- غرانت شابس وزيرا للأعمال

- نديم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين

- أوليفر دودن مستشارًا لدوقية لانكستر (وزيرا لمجلس الوزراء)

- بيني موردونت زعيمة لمجلس العموم

- جيليان كيجان وزيرة التعليم

- تيريزا كوفي وزيرة للبيئئة والغذاء والارياف

- ميل سترايد وزيرا للعمل والمعاشات

- ستيف باركلي وزيرا للصحة والرعاية الاجتماعية

- كيمي بادنوش وزيرة التجارة

- أليستر جاك وزيرا لشؤون اسكوتلندا

- ديفيد ديفيز وزيرا لشؤون ويلز

- كريس هيتون هاريس وزيرا لشؤون إيرلندا

- سيمون هارت رئيسا للسلوك البرلماني