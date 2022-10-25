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بروكسل: دعت المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الثلاثاء إلى الالتزام "الكامل" بالاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وبخاصة المتعلقة بالترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية.

في تغريدة تهنئة موجهة إلى سوناك، أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين "في هذه الأوقات العصيبة لقارتنا، نعول على علاقة متينة مع المملكة المتحدة للدفاع عن قيمنا المشتركة، مع الالتزام الكامل باتفاقياتنا".

وأعلن ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي المسؤول عن العلاقات مع بريطانيا بعد بريكست "ما زلت مصمماً على العمل بشكل مكثف وبناء لدعم مثل هذه الشراكة، مع الاحترام الكامل لاتفاقياتنا. وهذا يشمل جهودنا لايجاد حلول مشتركة بموجب البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية".

عاد رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون عن أبرز نص في اتفاقية بريكست والمتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية الذي وقعه وصادق عليه الطرفان، وراجع من جانب واحد الوضع الجمركي لأيرلندا الشمالية بعد بريكست.

البروتوكول

البروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، أنشأ حدودا جمركية في بحر ايرلندا لإبقاء ايرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي، وحماية اتفاق" الجمعة العظيمة الذي وقّع في العام 1998.

لحل هذه المعضلة، وافقت حكومة جونسون على أن تبقى ايرلندا الشمالية بحكم الأمر الواقع ضمن السوق الأوروبية ما أدى الى وجود الحدود الجمركية.

وليز تراس التي خلفته، هي مهندسة القانون الذي يهدف إلى تجاوز الاتفاقية التي وقعتها لندن مع بروكسل بشأن أيرلندا الشمالية.

أطلقت المفوضية الأوروبية بالفعل سبعة إجراءات انتهاك ضد المملكة المتحدة قد تؤدي إلى إحالتها إلى القضاء الأوروبي لعدم الامتثال لأحكام هذا النص.