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إيلاف من لندن: فيما تُعلن في بغداد الخميس حكومة جديدة ستكرس المحاصصة فقد حمّل الصدر القوى السياسية الشيعية مسؤولية الاعوجاج الذي تشهده العملية السياسية حاليا.



ويعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة خاصة على الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11 بتوقيت غرينتش) تخصص للتصويت على التشكيلة الحكومية للمكلف محمد شياع السوداني مرشح الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران يتوقع ان تكون غير مكتملة وذلك بعد أسبوعين من تكليفه بالمهمة ومنحه شهرا لاتمامها.



ولاتحتاج عملية التصويت على الحكومة حضور ثلثي اعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا وانما النصف زائدا واحد اي 166 نائبا وهو ما يتوقع ان يتم منح الثقة لها بسهولة نظرا لان تحالف بناء الدولة الذي يضم قوى الاطار والسنة والاكراد يمتلك اكثر من مائتي نائب.



المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني سيقدم الخميس 27 اكتوبر 2022 تشكيلة وزارية غير مكتملة الى البرلمان للتصويت عليها (مكتبه)

وفي حال حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان فانها ستشكل مرحلة جديدة في العملية السياسية التي شهدت انسدادا خطيرا منذ الانتخابات المبكرة الاخيرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر عام 2021 وصل الى حد الصدام المسلح بين قوى الاطار الشيعي والتيار الصدري المعارض لترشيح السوداني.

توزيع طائفي للحقائب الوزارية



وستشهد جلسة اليوم التصويت على البرنامج الحكومي وعلى مرشحي الوزارات واحدا بعد الاخر والذين ينتظر ان يقدم السوداني ترشيحهم للتصويت والبالغ عددهم بين 17 و18 مرشحا من اصل 22 و24 وزيرا ستضمها الحكومة الجديدة لدى اكمال تشكيلتها خلال الاسبوعين المقبلين ولكي تكون الحكومة رسمية فانه يجب حصول اكثر من نصف وزرائها على الثقة.



ومن المنتظر ان تضم حكومة السوداني عند اكتمال تشكيلتها 12 وزارة للقوى الشيعية ضمن الاطار التنسيقي و4 وزارات لتحالف السيادة السني برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ووزارتان لتحالف العزم السني برئاسة مثنى السامرائي و4 وزارات للحزبين الكرديين الرئيسيين 3 منها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وواحدة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني وقد يتم استحداث وزارتين اخريتيين لترضية المكونات الاخرى واحدة لكل من المكونين التركماني والمسيحي.



ومن جهتها ققرت رئاسة البرلمان تقليص عدد الإعلاميين والصحفيين الذين سيدخلون إلى مبنى البرلمان اليوم لتغطية الحدث خلال جلسة التصويت على حكومة السوداني.

ويشترط الدستور العراقي في مادته 76 في الوزير ان يكون حائزا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن لا يـقـل عمـره عــن ثــلاثـيـن سـنـة وأن لا يـكـون مشمولا بقـوانـيـن اجتـثاث البعـث أو قـد اثري بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام أو محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف وإن يكون معروفا بالسيرة الحسنة .

الصدر يتهم القوى الشيعية بالاعوجاج



وعشية التصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة فقد حمّل خصم الاطار التنسيقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوى السياسية الشيعية مسؤولية مأ أسماه اعوجاج العملية السياسية في البلاد.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" الليلة الماضية "انما أنا آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر ولله عاقبة الأمور.. وما أردت إلا أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية".

وأضاف "وما أردت إلا أن أُقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته عسى أن يكون باباً لرضا الله عنهم .. وأنّى لهم هذا".

وكان الصدر قد عارض بشدة ترشيح السوداني وهو عضو سابق في حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق الخصم اللدود للصدر الذي دفع بانصاره الى المنطقة الخضراء وسط بغداد والاعتصام في مبنى البرلمان ما فجر اقتتالا بين عناصر تنتمي الى التيار الصدري واخرى الى الاطار الشيعي أواخر آب أغسطس الماضي أسفرت عن مقتل 35 شخصا من مسلحي الجانبين.



تشكيلة حكومية غير مكتملة



وفيما لم يعلن السوداني المكلف بتشكيل الحكومة عن أسماء المرشحين المتفق على توزيرهم بعد الا ان مصادر عراقية كشفت عن بعض هذه الترشيحات مشيرة الى ان اتفاقا قد تم لحد الان على ترشيح حوالي 18 وزيرا ليس بينهم مرشح لوزارة الدفاع.

ووفقا لذلك فأن اسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستقدم الى البرلمان اليوم لنيل ثقته تضم لحد الان هؤلاء المرشحين وان كانت بعضهم عرضة للتغيير في آخر ساعة:

الفريق الركن عبد الامير الشمري

نائب قائد العمليات المشتركة لوزارة الداخلية

عبد الرزاق محيبس لوزارة النقل

نعيم العبودي لوزارة التعليم العالي

عباس العلياوي لوزارة الزراعة

صالح الحسناوي لوزارة الصحة

صباح مهدي لوزارة الشباب والرياضة

هيام الياسري لوزارة الاتصالات

ليث الشاهر لوزارة النفط

احمد الاسدي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

طيف سامي لوزارة المالية

رزاق محيبس لوزارة النقل

عبد الخالق العزاوي لوزارة التجارة

صباح مهدي لوزارة الشباب

فؤاد حسين لوزارة الخارجية

بنكين ريكاني لوزارة الاسكان

خالد شواني لوزارة العدل

مزاحم الخياط لوزارة الثقافة

ياسين العيثاوي لوزارة التربية

حسين هنين لوزارة الكهرباء

وما تزال الحقائب الوزارية المتبقية في التشكيلة الحكومية المنتظرة مثار صراع بين القوى السياسية بمختلف مسمياتها حيث دخلت سوق المزايدات خاصة حقيبة الدفاع التي وصل سعرها 80 مليون دولار والتي تتصارع للحصول على حقيبتها القوى السنية وهي من حصتها بحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد قد كلف عقب انتخابه من قبل البرلمان في 13 من الشهر الحالي مرشح الكتلة الشيعية الاكبر التي تضم 138نائبا الوزير السابق محمد شياع السوداني (52 عاما) بتشكيل الحكومة الجديدة وعليه تقديم تشكيلته الوزارية الى البرلمان لنيل ثقته عليها خلال شهر واحد.

ويواجه السوداني معضلات كبيرة في مهمته وعليه التصدي لتحديات عدة يتقدمها الفساد والمليشيات والسلاح المنقلت والاعتداءات الايرانية والتركية والتصدي الى بقايا تنظيم داعش اضافة الى توفير فرص عمل والخدمات الأساسية وحل مشاكل الكهرباء والمياه مع ايران وتركيا اضافة الى التصدي لمشكلة المناخ.

