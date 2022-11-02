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القدس: شدد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الأربعاء وبعد أن أشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الى فوز حزبه بالمركز الأول "نحن أقرب إلى نصر كبير".

وأضاف نتانياهو خلال خطاب أمام أنصاره في القدس "لدي خبرة، لقد خضت عدة انتخابات وعلينا انتظار النتائج النهائية، لكن طريقنا، طريق الليكود، أثبت أنه الطريق الصحيح، نحن أقرب إلى نصر كبير".