لندن: جمدت مجموعة محافظة في البرلمان البريطاني عضوية وزير الصحة السابق في المملكة المتحدة مات هانكوك الذي كان عضواً في الحكومة عند بدء جائحة كوفيد-19، بسبب مشاركته المقبلة في برنامج لتلفزيون الواقع.

وبحسب أحد المقربين منه، فإن النائب البالغ 44 عاما اغتنم "الفرصة المذهلة" للمشاركة في برنامج "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" ("أنا مشهور... أخرجوني من هنا")، وهو عمل تلفزيوني أبطاله مشاهير يعيشون مغامرات في الأدغال، وذلك لأن هانكوك "لم يعد يتوقع أن يؤدي أي مهام حكومية".

وبعد نجاحه في الوصول إلى مقره الجديد في 10 داونينغ ستريت، تجاهل رئيس الوزراء ريشي سوناك بصورة لافتة مات هانكوك بين حشود النواب المحافظين الذين أتوا لتهنئته.

وأعلن مسؤول الانضباط في الحزب المحافظ سايمن هارت أن الموضوع "خطير بما يكفي لإصدار أمر بتعليق العضوية مع أثر فوري".

وبحسب أوساط وزير الصحة السابق، يعتزم هانكوك الإفادة من مشاركته في البرنامج من أجل الترويج لحملته في موضوع عسر القراءة، وهي حالة يعاني منها شخصياً. كما أن الجهة المنتجة للبرنامج اتفقت معه على إتاحة الاتصال به من المواطنين للتحدث في مسائل "طارئة".

مرحلة صعبة

غير أن الناطق باسم ريشي سوناك قال إن "رئيس الوزراء يعتبر أنه في هذه المرحلة الصعبة في البلاد، يجب على النواب العمل بجدّ من أجل ناخبيهم".

وأوضح أن "من المستبعد" أن يشاهد رئيس الوزراء البرنامج الذي يضم بين المشاركين في نسخته المقبلة المغني بوي جورج.

وقد دعا نواب معارضون مات هانكوك إلى التخلي عن حصانته البرلمانية.

وقبله، جرى تعليق مهام وزيرة الثقافة في حكومة بوريس جونسون، نادين دوريس، لمشاركتها في البرنامج سنة 2012.