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كييف (أوكرانيا): أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن نحو 4,5 ملايين شخص في أنحاء أوكرانيا تضرروا من انقطاع التيار الكهربائي بسبب ضربات روسية على البنية التحتية للطاقة.

وقال زيلينسكي "الليلة، تم فصل حوالي 4,5 مليون مستهلك مؤقتًا عن استهلاك الطاقة... لجوء روسيا إلى الترهيب بالطاقة يظهر ضعف عدوّنا. لا يمكنهم هزيمة أوكرانيا في ساحة المعركة، لذلك يحاولون كسر شعبنا بهذه الطريقة".