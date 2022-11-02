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كييف (أوكرانيا): رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء باستمرار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "المهم للعالم بأسره"، وذلك بعد أن وافقت موسكو على استئناف مشاركتها في الاتفاق الدولي المبرم في تموز/يوليو.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي "حققنا اليوم نتيجة دبلوماسية مهمة لبلدنا وللعالم بأسره: تنفيذ مبادرة تصدير الحبوب (الأوكرانية) سيستمر".

كما أشاد بـ"الكفاءة" و"النهج المنصف" الذي عملت به الأمم المتحدة وتركيا، الوسيطان في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، لإيجاد حلّ مع موسكو.

وكانت روسيا قد أكدت في وقت سابق الأربعاء أنها تلقت ضمانات خطية "كافية" من كييف لاستئناف مشاركتها في اتفاق الحبوب، وهو استئناف أشادت به الولايات المتحدة التي دعت الأطراف المعنية إلى "تمديده في وقت لاحق من هذا الشهر".

وينتهي مفعول الاتفاق في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتبر الزعيم الأوكراني أن طلب روسيا ضمانات "يظهر فشل العدوان الروسي ومدى قوتنا عندما نظل متحدين".