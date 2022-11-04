قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرياض: أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شركة "سير"، وهي أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية بالسعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الشركة الجديدة ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما ستستحدث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية.

تعد شركة "سير" مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون، وستقدم شركة "بي إم دبليو" تراخيص مكونات السيارات الكهربائية للشركة.

ستعمل "سير" على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية، كما ستقوم بصنع أنظمة تقنية مع خاصية القيادة الذاتية للسيارات، ومن المقرر أن تكون سيارات الشركة متاحة للبيع في 2025، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

من المتوقع أن تجذب شركة "سير" استثمارات أجنبية للمملكة تصل إلى 562 مليون ريال، إلى جانب توفيرها 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ومساهمتها في الناتج المحلي بـ 30 مليار ريال بحلول 2034.

يذكر أن السعودية أولت اهتماماً بقطاع السيارات الكهربائية، وتملك حصة الأغلبية في شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسِد"، حيث تتسارع الخطوات نحو إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة، إذ وقعت شركة لوسِد اتفاقيات لبناء المصنع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنوياً، وتقدر استثماراته بأكثر من 12 مليار ريال.