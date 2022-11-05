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موسكو: اعلنت سلطات الاحتلال الروسي السبت أنها أعادت نصب تمثال قائد الثورة البلشفية فلاديمير لينين الذي أزيل إبان ثورة 2014 في ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

ونشر المسؤول في إدارة الاحتلال الروسي في زابوريجيا فلاديمير روغوف، على وسائل التواصل الاجتماعي عدة صور للتمثال في المدينة التي تحتلها روسيا منذ بداية الهجوم في أواخر شباط/فبراير.

وقال "بعد سبع سنوات، يجد تمثال فلاديمير لينين مكانه في ميليتوبول"، مشيراً إلى أن سلطات البلدية الأوكرانية أزالته في عام 2015.

تمت إزالة العديد من تماثيل لينين في أعقاب ثورة 2014 التي أدت إلى إقالة رئيس موال لروسيا، في محاولة "لإلغاء الشيوعية" في الأماكن العامة.

دانت موسكو مرات عدة محاولة كييف النأي بنفسها عن الماضي السوفياتي والتأثير الروسي.

في روسيا، يوجد تمثال لمؤسس الاتحاد السوفياتي في مركز كل مدينة كبيرة تقريباً.