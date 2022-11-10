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باريس: سيستقبل مرفأ طولون في جنوب فرنسا سفينة "أوشن فايكينغ" للمهاجرين العالقين في البحر المتوسط وسيتمّ "نقل ثلث" الركاب إلى فرنسا، على ما أعلن الخميس وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان الذي دان "الخيار غير المقبول" لإيطاليا بعدم استقبال السفينة.

وتوقّع الوزير الفرنسي، عقب اجتماع حكومي، أن تصل السفينة الموجودة حاليًا قبالة كورسيكا وعلى متنها 231 مهاجرًا، "بعد ظهر الجمعة" إلى طولون.

وأوضح أن فرنسا ستستقبل السفينة "على أساس استثنائي، نظرًا لفترة 15 يومًا من الانتظار التي أخضعت السلطات الايطالية الركاب لها".

ولفت إلى أن الركاب الذين لا يستوفون شروط طلب اللجوء سيتم "ترحيلهم مباشرة".

ودان دارمانان "الخيار غير المقبول" لايطاليا بعدم استقبال السفينة، معتبرًا أن هذه الأخيرة "اختارت عدم التصرف كدولة أوروبية مسؤولة".

ردًا على ذلك، قررت فرنسا التعليق "الفوري" للمشروع المقرر للصيف لاستقبال 3500 لاجئ متواجدين حاليًا في ايطاليا.

وذكّر وزير الداخلية الفرنسية بأن هناك آلية أوروبية تسمح بنقل اللاجئين في دول أوروبية إلى أخرى، لا سيما اللاجئين الواصلين إلى ايطاليا، في إطار القانون الدولي وقانون البحار.

ودعا "جميع الأطراف الأخرى (في هذه الآلية)، لاسيما ألمانيا" إلى تعليق خطتهم لاستقبال لاجئين موجودين حاليًا في ايطاليا.

وأشار إلى أن فرنسا ستتخذ إجراءات "لتعزيز مراقبة الحدود" مع إيطاليا.

وقال "من الواضح أنه ستكون هناك عواقب وخيمة جدًا على علاقاتنا الثنائية".