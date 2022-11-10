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إيلاف من بيروت: ورد أن الرئيس السابق دونالد ترمب كان "غاضبًا" صباح الأربعاء بشأن خسارة الجمهوري الدكتور محمد أوز في السباق الحاسم لمجلس الشيوخ في بنسلفانيا، وألقى باللوم على من هم في دائرته المقربة - بما في ذلك زوجته ميلانيا - لحثهم على دعم المرشح الذي فشل الآن.

وغردت ماغي هابرمان، المراسلة والكاتبة في "نيويورك تايمز"، هذا الادعاء المذهل، حيث ذكرت أن الرئيس الخامس والأربعين وصف دعم زوجته لأوز بأنه "ليس أفضل قرار لها".

رجل ناضج

وأضافت هابرمان: "من الجدير بالذكر أن ترمب رجل ناضج أيد أوز على الرغم من اعتراض بعض الأشخاص المقربين منه، وبدلاً من ذلك ذهب أبعد من مجرد تأييده إذ هاجم [المرشح الجمهوري الأساسي] ديف ماكورميك من المنصة في تجمع حاشد".

دعمت تغريدة هابرمان تقريرًا أوليًا من جيم أكوستا، مراسل شبكة "سي أن أن" في البيت الأبيض خلال إدارة ترمب الذي اشتبك مع الرئيس السابق في أكثر من مناسبة. وغرد أكوستا على تويتر : "ترمب غاضب" و"يصرخ في الجميع" بعد نتائج الانتخابات النصفية المخيبة للآمال للحزب الجمهوري، وفقًا لمستشار ترمب الذي استمر في انتقاد المتنافسين المختارين من الرئيس السابق: "كانوا جميعًا مرشحين سيئين". قال المستشار: "المرشحون مهمون".

تنازل أوز عن سباقه إلى ولاية بنسلفانيا أمام اللفتنانت جون فيترمان في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ومنح الديمقراطيين انتعاشًا حاسمًا في المعركة على مجلس الشيوخ. كما خسر المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية بنسلفانيا دوغ ماستريانو بعد أن تعثر ترمب مع المرشح الجمهوري خارج بيتسبرغ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

موجة حمراء مخيبة

قال ترمب في تجمع حاشد السبت: "لدينا عشرات الآلاف من الناس هنا. فإذا صوت هؤلاء الأشخاص لك، يا دوغ، وإذا صوتوا لك يا أوز، فلا يمكنكما أن تخسرا. لا يمكننا أن نخسر".

كانت المنافسات في بنسلفانيا من بين العديد من السباقات التي خسرها المرشحون المدعومون من ترمب في يوم الانتخابات، بما في ذلك منافسات حكام الولايات رفيعة المستوى في ميشيغان وويسكونسن. أفادت شبكة "آي بي سي نيوز" بأن الرئيس السابق كان "غاضبًا" في منزله في مارالاغو حيث أظهرت النتائج في ليلة الثلاثاء أن "الموجة الحمراء" لم تأت كما كان متوقعًا.

في ميشيغان، خسر مرشح الحاكم الجمهوري تيودور ديكسون أمام الحاكم الديمقراطي غريتشن ويتمير بأكثر من 468.000 صوت، بينما خسر الجمهوري من ولاية ويسكونسن تيم ميشيلز سباق الحاكم أمام الحاكم الحالي توني إيفرز بأكثر من 89.000 صوت.