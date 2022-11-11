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إيلاف من لندن: قضت محكمة لأول مرة بأن رجلًا تم القبض عليه في جناح كورونا في مستشفى في اسكتلندا هو أميركي مشتبه به بالاغتصاب وكان قام بتزوير موته.

وأمام محكمة إدنبره، اليوم الجمعة، كشف النقاب عن أن الأميركي الهارب نيكولاس روسي، 35 عامًا ، مطلوب فيما يتعلق باعتداءات جنسية على ثلاث نساء مختلفات في ولاية يوتا ، ويُزعم أيضًا أنه ارتكب عددًا من الجرائم الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وهذه القضية، هي واحدة من أكثر القضايا غرابة "وقد تصبح يوما مادة لقصة فيلم سينمائي" التي يتم الاستماع إليها في محكمة اسكتلندية. وينهي قرار اليوم الصراع الدائر حول هوية بطلها، ويزيل أي تلميح لوجود اسم مستعار "آرثر نايت" ويمهد الطريق لإجراءات تسليم كاملة من المرجح أن تبدأ العام المقبل.

ويريد المسؤولون الأميركيون تسليم روسي لمحاكمته. وستعقد جلسة استماع كاملة بشأن تسليم روسي للولايات المتحدة في مارس آذار في اسكتلندا.

توازن الاحتمالات

وإذ ذاك، قرر قاضي المحكمة الاسكتلندية أن الرجل الذي يطلق على نفسه اسم آرثر نايت هو في الواقع نيكولاس روسي. وقال القاضي نورمان مكفادين: "أنا راضٍ في النهاية عن توازن الاحتمالات، من خلال دليل بصمات الأصابع والصور الفوتوغرافية والوشم ، مجتمعة ، مدعومة بدليل تغييرات الاسم ، أن السيد نايت هو بالفعل نيكولاس روسي ، الشخص المطلوب لتسليمه من قبل الولايات المتحدة ".

ورفض المأمور ادعاءات روسي بالخطأ في تحديد الهوية ووصفها بأنها "فاضحة" و "غير قابلة للتصديق وخيالية".

وتقول السلطات إنه فر من الولايات المتحدة لتجنب الملاحقة القضائية وحاول خداع المحققين للاعتقاد بأنه مات حتى أنه حاول إقامة قداس تذكاري مزيف لإحياء ذكرى وفاته.

لكن تم تعقبه من خلال مذكرة توقيف من الإنتربول إلى مستشفى في غلاسكو حيث كان يخضع للعلاج من كورونا في ديسمبر 2021.

ومنذ اعتقاله ، أصر على أنه ضحية خطأ في تحديد الهوية - وأن اسمه آرثر نايت ، وأنه يتيم أيرلندي لم يسبق له زيارة الولايات المتحدة.

بصمات الأصابع والوشم

وتم الحكم على هذه القصة بأن تكون "قصة كذب" اليوم من قبل المسؤولين في محكمة إدنبرة، وتم الاستماع إلى الأدلة لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع بينما حاول المحامون معرفة حقيقة هوية الرجل.

واستدعى المحامي بول هارفي 10 شهود من بينهم طاقم المستشفى وضباط الشرطة وخبراء بصمات الأصابع الذين كانوا أصروا جميعًا على أن الرجل الذي قابلوه في غلاسكو هو الرجل الذي حدده الأميركيون باسم روسي.

وحدد اثنان من خبراء البصمات من شرطة اسكتلندا الخصائص الفريدة لبصمات "آرثر نايت" التي قالوا إنها مطابقة "متطابقة" لبصمات مأخوذة من روسي.

ووصفت ممرضة ، من مستشفى جامعة الملكة إليزابيث في غلاسكو، وشماً "مميزة" على العضلة ذات الرأسين لمريضها ، والتي كانت مماثلة للصور التي نشرها الإنتربول كجزء من المطاردة.



ادعاءات غريبة

وخلال سير دفاعه ، قدم الرجل المطلوب سلسلة من الادعاءات الغريبة لشرح الأدلة البيومترية المعروضة على المحكمة.

وأبلغ روسي، قاضي المحكمة أنه لم يكن لديه أي وشم قبل دخوله المستشفى وأنه "استيقظ" من غيبوبة ليجد جسده موشومًا عندما كان فاقدًا للوعي.

وفي تطور غريب آخر ، زعم أن البصمات على مذكرة الإنتربول تطابق فقط بصماته لأن موظف من هيئة الصحة العامة NHS في غلاسكو أخذها. وزعم أن رجلاً يعرف باسم "باتريك" فقط أخذ البصمات أثناء تخديره ثم أرسلها إلى مسؤول فاسد في ولاية يوتا قام بدوره بتوزيعها على الإنتربول.

وقال القاضي مكفادين إن ادعاء روسي بأنه استعاد وعيه من غيبوبة ليجد أنه موشوم "لم يكن أكثر من تخيل وخيال" من تأكيده أن بصمات أصابعه قد أخذها منه أحد العاملين في هيئة الصحة العامة نيابة عن المدعين العامين الأميركيين أثناء وجوده في العناية المركزة.

تبادل الأسماء

وحول إصرار روسي على أنه هو آرثر نايت وليس الرجل المطلوب في الولايات المتحدة ، أضاف مأمور المحكمة: "يبدو لي أنه من المشكوك فيه بشدة أن تغيير الأسماء مر بعدد من عمليات التباديل. ويبدو لي أن هذا يتفق مع شخص كان يختبئ. من شخص ما أو شيء ما ".

وصف المدعي العام سلسلة قصص روسي الغريبة والأعذار وتكتيكات المماطلة بأنها "خيالية تمامًا" و"غريبة" ، وأشار إلى أنه لا يوجد شك في أن الرجل في المحكمة هو روسي نفسه.

وفي إحدى مراحل الإجراءات ، بدا أن روسي يبكي ويتأرجح ، واصفًا تجربته في السجن الاسكتلندي بأنها "صعبة ومرهقة".

وفي الأخير، رفض القاضي مكفادين طلب روسي الإفراج عنه بكفالة، وأوقفه في الحجز، حتى تستكمل إجراءات محاكمته.