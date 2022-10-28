قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: حكم على مسؤول سابق في الأمم المتحدة اعترف بتخدير 13 امرأة والاعتداء عليها جنسيا أثناء عمله في الشرق الأوسط بالسجن 15 عاما.

نفذ كريم الكوراني (39 عاما) جرائمه بين عامي 2002 و2019 في أثناء عمله في التنمية الدولية بالعراق، بما في ذلك ثلاث سنوات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة وعامين كأخصائي اتصالات في الأمم المتحدة.

ومضات قصيرة

وقالت القاضية نعومي ريس بوخوالد إن الكوراني اغتصب 'نساء اعتقدن أنه صديقهن'. وتحدث تسعة منهن أثناء النطق بالحكم، عرفت إحداهن عن نفسها بأنها صحفية كانت تعمل في العراق وذهبت لتناول العشاء مع الكوراني في نوفمبر 2016، حيث أضاف المخدرات إلى مشروبها. بعد ذلك، شعرت بالغيبوبة، على حد قولها، ولم تستطع تذكر سوى 'ومضات قصيرة' من اقتيادها إلى شقته، حيث استيقظت عندما كان يغتصبها. من خلال تخديرها ، تأكد من أنها 'لن تعرف أبدا تفاصيل ما حدث لي في أسوأ يوم في حياتي'. وقالت إن ذلك دمر حياتها المهنية ولم تتمكن من معانقة زوجها لمدة خمس سنوات.

قالت ضحية أخرى إن إلكوراني أدخل المخدرات في شاي البابونج الخاص بها. ذات مرة، أمسك بها بينما كانا يخرجان من المصعد وأجبرها على الدخول إلى غرفته في الفندق. قالت إنها حاولت الإمساك بإطارات الأبواب ووضعت قدميها على الحائط، في محاولة لإخراجه من التوازن. "جاء أمن الفندق إلى الغرفة لكن كريم لوح لهم بجوازي سفره الأزرقين – الأميركي والأممي - كونه دبلوماسيا". أضافت أنها شعرت بالعزلة، فلم تستطع الذهاب إلى الشرطة الكردية ولم تكن تثق في الأمم المتحدة.

الجسم يتذكر

قالت امرأة إنه صادقها في الأمم المتحدة عندما انتقلت لتوها إلى أربيل. تذكرت شعورها بالأمل والسعادة عندما جلست على شرفة "تحتسي التوت البري والفودكا" الذي سكبه لها. وقالت مخاطبة الكوراني إنه أخبرها في صباح اليوم التالي "بالتفصيل ما يفترض أنني وافقت عليه، وألا تشعر بالذنب لأنها 'خدعت' صديقها". كما قالت إحدى النساء إنها أمضت سنوات في إخبار معارفها: "كريم يصنع مشروبًا قويًا". أضافت: "يتذكر الجسم ما ينساه العقل. إنه يتذكر الاستيقاظ في شقتك في القاهرة في صباح أحد الأيام الحارة في أغسطس في أسبوعي الأول في مصر وقد أخبرتني أننا لم ننم معا، وأنك كنت لا تزال حزينا على الانفصال ولم تستطع أن تكون حميما بعد. إنه يتذكر أنك أخبرتني بذلك، لكن جسدي يسمع خلاف ذلك. إنه يتذكر كيف شعر بالضبابية والخمول بشكل فريد وغير معهود طوال اليوم التالي". وقالت إنها لم تعرف الحقيقة إلا في عام 2020 عندما اتهم بتخدير النساء والاعتداء عليهن جنسيا.

أقر إلكوراني، من نيوجيرسي، بأنه مذنب في ثلاث تهم في مايو، وقال في بيان للمحكمة: "أفعالي ستلاحقني بقية حياتي، كما ينبغي، وبقية حياتي ستكون مليئة بالأسف والندم". وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة لا تملك سلطة رفع دعاوى جنائية، وبدلا من ذلك تتعاون مع الدول الأعضاء لضمان مثول أي موظف يرتكب جرائم أمام العدالة. وقال: "ترحب الأمم المتحدة بجهود سلطات الولايات المتحدة لضمان محاسبة السيد كريم الكوراني على سلوكه الإجرامي. نحيي شجاعة النساء اللواتي تقدمن لبدء التحقيقات".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "تايمز" البريطانية