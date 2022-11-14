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بكين: حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي جو بايدن الاثنين من تجاوز "الخط الأحمر" مع بكين بشأن جزيرة تايوان، خلال قمة في جزيرة بالي الاندونيسية على هامش قمة مجموعة العشرين، حسبما أفاد إعلام رسمي صيني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله لبايدن "إن مسألة تايوان هي في صميم المصالح الجوهرية للصين، والقاعدة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأميركية، والخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية".

بدوره، قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الصيني إن أفعال الصين "العدوانية" بشأن تايوان تعرّض السلام لخطر.

وبعد اجتماع استمرّ ثلاث ساعات، أعلن البيت الأبيض أن بايدن أثار اعتراضات على "الأفعال القسرية والعدوانية المتزايدة للصين تجاه تايوان"، مضيفًا أنها "تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع نطاقاً".

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، اتفق الرئيسان على أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية إطلاقاً بما يشمل في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن والرئيس شي كررا اتفاقهما على أنه لا ينبغي خوض حرب نووية أبداً، وبأنه لا يمكن كسبها أبداً، وشددا على معارضتهما لاستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أوكرانيا".